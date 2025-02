Trener Jurij Tepeš pred koncem tedna na Ljubnem:

Ženska skakalna karavana svetovnega pokala se je vrnila v Evropo. Konec tedna bosta na Ljubnem ob Savinji dve posamični tekmi, za kateri organizatorji verjamejo, da bosta tudi tokrat v dolino pod Rajhovko privabili lepo število gledalcev.

Slovenski tabor se bo predstavil z desetimi skakalkami, na čelu z vodilno tekmovalko zime Niko Prevc, ki je v tej sezoni zbrala že sedem posamičnih zmag – to je polovica vseh, do katerih je skočila v svetovnem pokalu. Zadnji dve je nanizala v Lake Placidu pretekli konec tedna, od koder se je razumljivo vrnila z lepimi spomini in dobrimi občutki.

"Najbolj mi je bila všeč skakalnica, Amerika, njena okolica in ljudje so mi bili zelo zanimivi, pa tudi zimsko vzdušje, saj je tam prava zima. Dobro sem se počutila," je po vrnitvi v domovino novinarjem dejala Prevc in dodala: "Težko je reči, zakaj sem onkraj luže nizala tako dobre skoke. Takšen je pač naš šport, to so skoki. Ko ti enkrat gre, ti gre. Jaz sama en dan prej nikoli ne vem, kako se bom počutila na skakalnici."

Slovenska ekipa za konec tedna na Ljubnem. Foto: Aleš Fevžer

Konec tedna bo, spodbujena z odlično popotnico, poskušala niz uspešnih rezultatov nadaljevati na Ljubnem, čeprav ji manjša skakalnica ni najbolj pogodu. A kot pravi, ko enkrat v skokih gre, gre tudi na napravah, ki ti niso med najljubšimi.

"Nikoli nisem prav rada skakala na tej skakalnici, saj mi, iskreno, po profilu ni najbolj všeč, ampak se kljub temu na njej lahko znajdem in se dobro počutim. Raje skačem na večjih skakalnicah. Sta mi pa na Ljubnem všeč toplina ljudi, prostovoljcev, ki se trudijo za to tekmo, in vzdušje. Cenim, da si navijači vzamejo čas in nas pridejo spodbujat."

Prevc je v udobnem vodstvu skupnega seštevka, pred najbližjo zasledovalko Katharino Schmid ima dobrih 200 točk prednosti. Teh, kot pravi, ne šteje, jo pa na prednost večkrat opomnijo drugi. Foto: Guliverimage

Najstnica je že lani navdušila številčne domače navijače, na Ljubnem je namreč skočila do zmage in drugega mesta, a kot pravi, si na domači tekmi ne želi nalagati prevelikega bremena: "Na to ne gledam kot na breme, morda sem lahko zato bolj mirna, ker vem, da mi je že lani uspelo. Se pa, če kaj ne bo šlo po željah, ne smem preveč ozirati na to."

Prevc je pred tremi tedni v Saporu rumeno majico vzela Katharini Schmid in dejala, da je do konca sezone ne želi sleči. Za zdaj ji gre v tej nameri odlično. Pred Nemko ima 201 točko prednosti, a temu, kot pravi, ne posveča pretirane pozornosti. "Točk ne štejem, me pa na to vseskozi opozarjajo drugi. To poskušam ignorirati, saj se zavedam, da me lahko to le obremenjuje."

V kvalifikacijah denarne nagrade Denarne nagrade za kvalifikacije v ženskih smučarskih skokih niso obvezne, a v želji po spodbujanju enakopravnosti v športu je glavni sponzor dogodka, družba BTC, sprejel odločitev, da zmagovalkama kvalifikacij namenita denarno nagrado v višini 1.500 evrov za vsako.

Na Ljubnem znova pričakujejo lepo število gledalcev. Ti bodo spremljali deset Slovenk, med katerimi je najizkušenejša 26-letna Ema Klinec. Foto: www.alesfevzer.com

Med okoli 50 skakalkami iz 14 držav bo skakalo deset Slovenk, večinoma precej mladih deklet, saj so nekatera, ki jih sicer spremljamo v svetovnem pokalu, v Lake Placidu na mladinskem svetovnem prvenstvu. Med deseterico so ob Niki Prevc Živa Andrič, Jerica Jesenko, Mia Ingolič, Nina Kontrec, Taja Sitar, Taja Košir, Maja Kovačič, Katra Komar in najbolj izkušena Ema Klinec.

Zadnja se zadnje čase vrti okoli desetega mesta. "Konstanta je lepa, bi si pa seveda želela, da bi bila na višji ravni, a določenih stvari med sezono ne moreš zlahka popraviti. Če bi jih začela popravljati, bi lahko šle le še navzdol. Včasih, ko mi skok uspe, se mi pogoji ne izidejo, drugič so pogoji v redu, pa mi skok ne uspe po željah. Vem, da bi rezultati lahko bili kdaj boljši, a žal zmanjka metrov. Morda bi me pred nekaj leti vse skupaj bolj jezilo, sploh mentalno, a zdaj se zavedam, da se zaradi stvari, na katere nimam vpliva (razmere ob skoku, op. p.), ni vredno obremenjevati, saj ne bom nič spremenila," o letošnjih nastopih razmišlja Klinec, ki lani na Ljubnem ni skakala, tokrat pa se vrača na domači tekmi.

"Na tekmo pridejo domači, veliko je slovenskih navijačev, ki ti dajo energijo, tako da se počutiš zelo dobro, zelo udobno." Foto: Aleš Fevžer

"Med sezono nas ni doma, tako da nam ta konec tedna res prav pride. Na tekmo pridejo domači, veliko je slovenskih navijačev, ki ti dajo energijo, tako da se počutiš zelo dobro, zelo udobno. Tako ob skakalnici kot v hotelu nas tu lepo sprejmejo, ta tekma je za nas nekaj posebnega. Meni osebno je skakalnica všeč. Nimaš veliko časa za razmišljanje, treba je zadeti mizo kot pri vsaki skakalnici, a tukaj morda hitreje narediš napako, saj je zelo selektivna," pravi 26-letnica.

V petek jo čakajo kvalifikacije, v soboto in nedeljo bosta na Ljubnem dve tekmi, po teh pa si bo morda pred vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom v Trondheimu (začelo se bo konec februarja), vzela tekmovalni premor in izpustila zadnjo postajo svetovnega pokala: "Bomo videli. S trenerji smo se že malo pogovarjali, kaj narediti, da bi na svetovnem prvenstvu iztržila maksimum. Morda bom izpustila tekme v Hinzenbachu, ampak to vse z namenom, da bi se čim bolje pripravila in bi bilo prvenstvo čim bolj uspešno."

Na Ljubnem bo v soboto slovesno, saj bo kariero uradno končala olimpijska prvakinja Urša Križnar, ki deluje kot pomočnica trenerja v mladinski reprezentanci.