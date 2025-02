Zimzeleni japonski skakalni šampion Noriaki Kasai se ne da. Potem ko je v Saporu pretekli teden slavil na japonskem pokalu TVh Cup, je tokrat na Okurayami potekalo tekmovanje pod imenom Snow Brand Megmilk Cup. Zmagovalec pa je bil isti, 52-letni Kasai.

V prvi seriji tekmovanja, ki jo je spremljal močan veter in sneženje, je skočil 138 metrov, v finalu pa 127,5 metra in slavil zanesljivo zmago. Drugega Junšira Kobajašija, ki je letos že tekmoval v svetovnem pokalu, je prehitel za skoraj 12 točk, tretji je bil s 16 točkami zaostanka Taku Takeuči.

"Res sem vesel, da sem zmagal, sem v dobri formi. Vedel sem, da bodo razmere težke, na to sem bil pripravljen. V čem je skrivnost te zmage? To je bilo že 66. tekmovanje serije Snow Brand Megmilk, jaz pa sem rojen 6. junija, tako da bi lahko rekli, da je bilo to tekmovanje organizirano zame," so pri skijumping.pl povzeli hudomušen odgovor Japonca.

Kasai je v svetovnem pokalu zadnjič tekmoval lani marca v Planici, naslednjič pa bo del najvišje ravni prihodnji teden, ko se bo karavana ustavila v Saporu.

V ženski konkurenci je zmagala Asaka Iwasa.

