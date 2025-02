Izjemna Nika Prevc v manj kot 24 urah do dveh zmag

Smučarske skakalke so uvodno posamično tekmo v Lake Placidu dočakale z 12-urno zamudo, a to ni zmotilo najboljše v svetovnem pokalu Nike Prevc, ki je skočila do zanesljive 13. posamične zmage svetovnega pokala. Manj kot 24 ur za tem je odlična Slovenka še enkrat pokorila konkurenco in se na večni lestvici približala drugemu mestu. Več posamičnih zmag sta v bogatih karierah med Slovenci zbrala le Primož Peterka (15.) in rekorder Peter Prevc (24.). Do točk so prišle še Ema Klinec, Taja Bodlaj in Tina Erzar. Danes, predvidoma ob 23. uri bo v Lake Placidu še mešana ekipna tekma.