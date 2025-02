Domen Prevc je kvalifikacije v Lake Placidu dobil s 127,5 metra in 132 točkami pred Avstrijcem Markusom Muellerjem, ki je skočil pol metra manj, zbral pa je prav tako pol točke manj. Tretji je bil z desetinko ostanka za rojakom Jan Hörl s 122,5 metra.

Na tekmo so se uvrstili tudi ostali štirje Slovenci. Na 18. mestu je končal Anže Lanišek s 117,5 metri in 117,7 točkami, Lovro Kos je bil 28. s 116,5 metri in 110 točkami, Rok Oblak je zasedel 45. mesto s 110 metri in 93,8 točkami, ob krstnem nastopu pa se je na tekmo prebil tudi mladi Žiga Jančar s 102,5 metroma in 86,5 točkami na 50. mestu.

Tekma skakalcev se bo začela v soboto ob 16. uri.

Na uvodni tekmi skakalk je zanesljivo zmagala Nika Prevc in še povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala.