Nika Prevc do rekorda in nove zmage #video

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je s sijajno predstavo slavila zmago na tekmi svetovnega pokala v ameriškem Lake Placidu. S prepričljivim nastopom je za več kot deset točk ugnala Norvežanko Eirin Mario Kvandal, tretje mesto pa si je priborila Kanadčanka Alexandria Loutitt. Uspeh slovenske reprezentance so dopolnile še Ema Klinec, Tina Erzar in Taja Bodlaj.

Rekorden skok za suvereno vodstvo

Že v prvi seriji je Nika Prevc pokazala izjemno pripravljenost, saj je s skokom, dolgim kar 130 metrov, postavila nov rekord naprave. S tem si je zagotovila zanesljivo vodstvo pred finalno serijo. V drugem skoku je z 124,5 metra potrdila svojo prevlado in se s skupnim rezultatom 295,7 točke veselila svoje že šeste zmage v sezoni.

Na drugo stopničko se je povzpela Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je skočila 123 in 125 metrov ter zbrala 283,6 točk. Tretje mesto je pripadlo Kanadčanki Alexandrii Loutitt, ki je s skokoma 125,5 in 121 metrov dosegla skupno 273,2 točke.

"Ker mi je ta skakalnica zelo zanimiva, sem že od 6. ure zjutraj čakala na današnjo tekmo in super je, da sem dvakrat počakala na mizo in naredila dva dobra skoka. Sploh prvi mi je bil všeč," je po tekmi povedala naša najboljša skakalka.

Odličen nastop Eme Klinec in preboj mladih Slovenk

V ospredju je bila tudi Ema Klinec, ki je s skokoma 124 in 109 metrov ter 245,0 točkami zasedla odlično deveto mesto. Med dobitnicami točk sta bili še mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar, ki je zasedla 21. mesto s skokoma 120 in 110 metrov (207,9 točke), ter mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj, ki je končala na 25. mestu (113,5 in 100 metrov, 182,4 točke). Debitantski nastop v svetovnem pokalu je zabeležila Lucija Jurgec, ki je osvojila 39. mesto.

Po tekmi je bil zelo zadovoljen tudi Jurij Tepeš, trener slovenske reprezentance v ženski konkurenci.

V soboto tri tekme

Skakalke bodo v soboto ob 20.30 opravile še drugo posamično tekmo, ob 23. uri v soboto pa sledi še tekma mešanih ekip. Skakalce danes pozno zvečer čakajo kvalifikacije, v soboto ob 16. uri posamična tekma, pozneje bodo moči združili s skakalkami, za konec svetovnega pokala v Lake Placidu pa bodo opravili še nedeljsko tekmo (ob 16. uri).

Čez teden dni Ljubno in Saporo

Dekleta – tista, ki ne bodo ostala na mladinskem svetovnem prvenstvu – bodo po Lake Placidu svetovni pokal nadaljevala na Ljubnem ob Savinji (15. in 16. februar), skakalci pa bodo odleteli na svetovni pokal v Saporo.

V živo: Lake Placid, posamična tekma:

Spored tekmovanja v Lake Placidu Sobota, 8. februar

16.00 posamična tekma (m)

19.15 kvalifikacije (ž)

20.30 posamična tekma (ž)

23.00 tekma mešanih ekip Nedelja, 9. februar

14.30 kvalifikacije (m)

16.00 posamična tekma (m)

Preberite še: