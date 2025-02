Iz avstrijske smučarske zveze so danes presenetili s sporočilom, da je eden njihovih najuspešnejših smučarskih skakalcev Michael Hayböck napovedal slovo. Sezona 2024/25 bo tako njegova zadnja v karieri, kar pomeni, da ga na zimskih olimpijskih igrah prihodnje leto v Milanu in Cortini d'Ampezzo ne bo.

"Privilegij je, da to odločitev lahko sprejmem, in ne, da jo moram," je avstrijskim navijačem sporočil v Linzu rojeni in v Salzburgu živeči 33-letni veteran, ki se ga je skozi kariero oprijel vzdevek "gospod ekipni igralec", saj je bil predvsem nepogrešljivi član avstrijske vrste na ekipnih tekmah. Prav kot član ekip je z velikih tekmovanj prispeval k devetim odličjem (sedmim na ekipnih tekmah in dvema na tekmah mešanih ekip), medtem ko je v 367 nastopih na tekmah svetovnega pokala osvojil pet posamičnih zmag. Kar 17 jih je z avstrijsko ekipo, skupno pa je 60-krat stal na odru za zmagovalce.

Tudi v tej sezoni se je že trikrat uvrstil na oder za zmagovalce, a nikoli čisto na vrh. V Titisee-Neustadtu je bil drugi in svojo prvo zmago po letu 2016 zgrešil za pičle 0,4 točke. Tretji je bil na tekmi novoletne turneje v Garmisch-Partenkirchnu in tretji na nedavni tekmi v poletih v Oberstdorfu, kjer je zaostal za slovenskim zmagovalcem Domnom Prevcem in norveškim asom Johannom Andrejem Forfangom.

Po karieri se bo posvetil družinskemu življenju, pravi. "Načrt A je biti oče," je razkril. Lansko jesen sta s partnerko Claudio postala starša. A tudi v skokih še ni rekel zadnje, obljublja. "Nikoli nisem bil polovičar, do konca sezone bom v skoke tako kot vselej vložil srce in dušo." Nanj bodo v avstrijski reprezentanci računali na nordijskem svetovnem prvenstvu, ki ga bo od 1. do 8. marca gostil Trondheim na Norveškem. Hayböck je z avstrijsko reprezentanco tudi odpotoval v ZDA, kjer se bo v Lake Placidu nadaljeval svetovni pokal ta konec tedna.

Preberite še: