Tudi na drugi individualni tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Willingenu je slavil vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Daniel Tschofenig. Anže Lanišek je po napaki v finalu nekaj izgubil in končal kot osmi, Domen Prevc (13.) in Timi Zajc (16.) pa sta nekaj pridobila. Lovro Kos in Rok Oblak se nista prebila v finale.

Po prvi seriji je vodil vodilni v svetovnem pokalu Daniel Tschofenig, ki je pristal pri kar 150 metrih in zbral 152,8 točke. S tri metre krajšim skokom mu je sledi Johann Andre Forfang (147,2). Pred Laniškom, ki je zbral 139,9 točke je bil še Stefan Kraft, ki je zbral 0,6 točke več, vse do 13. mesta pa so razlike še vedno majhne.

Preostali Slovenci niso blesteli. V finale sta se prebila še Domen Prevc (134 m, 128,3), ki je bil 18., in Timi Zajc (133 m, 121,9), ki je bil 24. Lovro Kos (126 m, 108) je tekmo sklenil na 36., Rok Oblak (125 m, 106,2) pa na 38. mestu.

Tschofenig odbil napad Norvežana

Avstrijec Tschofenig je v finalni seriji odbil napad Norvežana Forfanga in še povečal prednost v skupnem seštevku. Tretji je bil še en Avstrijec Jan Hörl. Slovenski trener Robert Hrgota je v finalu taktiziral in pred nastopom Laniška znižal nalet. "Žaba" je pristal pri 139 metrih, tako da ni bil upravičen do bonusa za nižanje naleta in tekmo na koncu sklenil kot osmi.

Preostala finalista, Prevc (140 m) in Zajc (144,5 m), sta v finalu napredovala. Prvi je pridobil pet mest, drugi pa osem.

Willingen, tekma:

Lanišek spet najboljši v kvalifikacijah

V kvalifikacijah se je najbolj izkazal Anže Lanišek (146,5 m, 136,4). Najbližje mu je bil Norvežan Johann Andre Forfang (144 m, 134,6), ki je zaostal 1,8 točke, vsi ostali pa več kot 10 točk. Domen Prevc (134 m, 112) je bil 11., Rok Oblak (134 m, 107,6) 14., Timi Zajc (120 m, 93,3) 30., na tekmo pa se je na 43. mestu uvrstil tudi Lovro Kos (117,5 m, 82). Izpadlo je sicer le šest skakalcev.

Skakalce po današnji tekmi čaka potovanje čez lužo, konec tedna bodo tekmovali v Lake Placidu.

