Sredi januarja je iz slovenskega skakalnega tabora prišla slaba novica, da je Nika Vodan predčasno končala sezono, saj je poškodba kolena prehuda in bo potreben kirurški poseg. 24-letnica je pred dnevi prestala operacijo, a je zaradi hematoma v kolenu morala na urgenco. Kot pravi, so za njo zahtevni dnevi, a je vesela, da je koleno zdaj v boljšem stanju. Skakalko zdaj čakajo okrevanje, šest tednov hoje z berglami in trije meseci odklopa od skokov.

"Operacija uspela, pacient preživel. Zdaj je že nekaj dni po operaciji in moram reči, da so bili to eni težjih dni v mojem življenju. Operacija je potekala zelo tekoče in sem zelo vesela, da sem bila v tako dobrih rokah, da sem lahko s samozavestjo odšla še isti dan domov. Najtežje je bilo seveda prvi dan doma, ko se je bolečina stopnjevala, nobena protibolečinska tableta ni pomagala, in ko se je dan spreminjal v noč, je bilo vedno huje. To je bila zame ena najdaljših noči v življenju. Končala sem na urgenci. Izkazalo se je, da se mi je v kolenu naredil hematom. Zdaj sem ponovno doma in sem vesela, da je koleno veliko boljše in da zdaj končno lahko normalno spim in preživim dan. Čaka me šest tednov hoje z berglami in tri mesece odklopa od skokov.🤷🏼‍♀️ Izkazalo se je, da meniskus ni bil na svojih tirnicah, in zato tudi šivi, da je meniskus tam, kjer mora biti☺️🙏🏼," je zapisala na Instagramu.