V petek je v smučarskih skokih odjeknila nova afera – diskvalifikacija Timija Zajca zaradi neustreznega razkoraka. Kontroverzna odločitev kontrolorja je sprožila številne dvome in ugibanja, saj naj bi Zajcu preprečili prilagajanje dresa, kar je drugim skakalcem bilo omogočeno. Gašper Berlot, trener in skrbnik opreme v slovenski članski skakalni reprezentanci, je za Sportal pojasnil ozadje celotne zgodbe in razložil, zakaj se mu zdi vse skupaj nelogično.

"Ko se je pred sezono meril razkorak na optičnem čitalniku, je vsak skakalec prejel svojo uradno mero. Po pravilih mora biti na skakalnici razkorak večji za +3 centimetre od izmerjenega pred sezono, saj so skakalci zaradi obutve toliko višji. Nova praksa Mednarodne smučarske zveze (FIS) pa od te sezone prinaša dodatno kontrolo v izteku skakalnice. Tam mora skakalec doseči enako vrednost. Sama miselnost pri Mednarodni smučarski zvezi FIS, da gre to skozi, ne pije vode," je sprva razložil Berlot.

Po njegovih besedah skakalci pred zgornjo kontrolo pogosto prilagodijo dres, saj morajo do tja prehoditi stopnice in se lahko vmes dres premakne. V izteku tega ne smejo storiti. "Ko skočijo, si dresa ne smejo povleči gor. Na kontroli morajo imeti isto mero kot zgoraj. In to je skregano z logiko. Če si zgoraj na skakalnici vlečejo dres, je jasno, da med skokom dres ne ostane na isti poziciji. Spodaj je zato zelo težko, da kdo dobi pravo mero."

Zakaj je bil diskvalificiran ravno Zajc?

"Timiju kontrolor ni dovolil dvigniti dresa, kar so drugi tekmovalci lahko storili. Oni niso bili kaznovani, on pa je bil. Zakaj? To bi morali vprašati kontrolorja," je pristavil Berlot.

Dodal je, da se o določenih vidikih ne sme javno pogovarjati, da ne bi bil kaznovan: "Kontrolorja bi bilo treba vprašati, ker ne smem preveč govoriti o njegovem delu, da ne bom kaznovan. To je skregano z logiko, da si spodaj torej ne smeš potegniti dresa gor. Skoraj nobenega ni, ki bi ga dobil nazaj gor. Obstaja možnost, da se veseliš v izteku, dviguješ ob veselju roke gor in gre dres gor. Druga možnost je, da si med hojo do kontrole potem uspejo potegniti dres gor z vlečenjem."

Širina dresa in drugi dvomi

Berlot je ob tem opozoril še na drug vidik opreme, ki za mnoge bistveno bolj bode v oči: "Dresi morajo biti od dva do štiri centimetre širši od telesa skakalca, kar pomeni, da so zelo oprijeti. A če pogledate prenose na televiziji ali slike, boste videli, da se pri nekaterih dresi vidno gubajo."

Foto: Guliverimage

To meče dvom v doslednost meritev, kar je slaba reklama za smučarske skoke. Vprašljivost pravil se je pokazala že na prejšnji postojanki v Oberstdorfu, kjer sta bila diskvalificirana Anže Lanišek in Lovro Kos. Skakalni strokovnjak Jelko Gros je v televizijskem prenosu kot strokovni komentator izrazil presenečenje nad Laniškovo diskvalifikacijo, saj je slovenski skakalec znan po tem, da skrbno upošteva pravila. Da je raje bolj oddaljen od ločnice med pravilnim in nepravilnim dresom.

"Če je Anže zaradi takšne stvari diskvalificiran, so lahko vsi. Če bi bil zadolžen za kontrolo opreme, bi bil ravno Anže kot tisti, ki bi bil za vzgled. Pri preostalih nacijah ni po pravilih. Dres je vendarle raztegljiv material. Obseg pa je lažje nadzirati kot dolžino dresa …" je dodal Berlot.

Je razlog v slovenski konkurenci?

Ob koncu je namignil še zanimivo tezo, zakaj do takih diskvalifikacij v slovenskih vrstah sploh prihaja. "Verjetno je prišla kakšna tiha pritožba s strani drugih reprezentanc. Ko Slovenci skačemo dobro, vedno pride do razprav o opremi, ne o naših skokih," je bil sarkastičen.

Anže Lanišek je vzorčni model glede opreme, a so se spravili tudi nanj. Foto: Guliverimage

Spomnil je še na afero pred olimpijskimi igrami, ko so kontrolorji preverjali širino Slatnarjevih smučk: "Takrat so se zelo ukvarjali z nami. Trdili so, da so smuči preširoke, šlo pa je zgolj za tovarniško napako. Težko je verjeti, da bi ta malenkost tako vplivala na dolžino skokov."

Razprava o pravilih in doslednosti njihovega izvajanja se bo zagotovo nadaljevala, kar so že napovedali na naši krovni smučarski zvezi. "Glede na nastalo situacijo bo Smučarska zveza Slovenije podala uradni odziv sredi prihodnjega tedna, ko bodo sprejeti vsi nadaljnji pravno-formalni koraki," so zapisali v petek.

Svoje mnenje bo danes podal tudi glavni trener Robert Hrgota, ki je v petek raje ostal zadržan in ni želel dajati izjav v afektu. Za zdaj pa ostaja občutek, da pri smučarskih skokih ne veljajo enaka pravila za vse, kar meče slabo luč za ta šport.