V nemškem Willingenu je ta konec tedna pester program, začelo se je s tekmo mešanih ekip. Ema Klinec in Timi Zajc sta tekmo odprla s skokoma, dolgima kar 140,5 metra, a je bil Zajc diskvalificiran in Slovenija je po prvi četrtini tekme namesto prvo zasedala šele deveto mesto. Po nastopu Nike Prevc (128 metrov) in Anžeta Laniška (131,5 metra) je bila slovenska četverica (s tremi veljavnimi skoki) peta. Vodila je Norveška, s katero bi se Slovenija borila za zmago, če ne bi Zajca diskvalificirali. Razlike so bile tako velike, da se v finalu vrstni red ni spremenil. Zmagala je Norveška pred Avstrijo in Nemčijo, Slovenija je osvojila peto mesto. V finalu je dal Timi (124,5 metra) z dvignjenimi rokami in kretnjo, da si želi popraviti dres, jasno vedeti, kaj si misli o žiriji. Lanišek je skočil 142,5 metra.

Zajc diskvalificiran zaradi centimetra v razkoraku

Ema Klinec Foto: Guliverimage Ema Klinec je v prvi seriji nalogo opravila izvrstno, pristala pri 140,5 metra in dobila še lepe ocene. Daljši je bil le skok Norvežanke Thee Minyan Bjoerseth, tako je Slovenija po prvi skupini deklet na drugem mestu zaostala 4,5 točke. Po drugi skupini je Slovenija povedla 5,2 točke pred Norveško, a le za nekaj minut. Timi Zajc je skočil 140,5 metra, a je bil diskvalificiran. Tako je slovenska četverica po prvi četrtini tekme padla na deveto mesto med desetimi reprezentancami. Razlog dres: en centimeter prevelik razkorak.

V tretji skupini je za Slovenijo skakala Nika Prevc. S skokom, dolgim 128 metrov (nižje zaletišče), je ekipo dvignila na šesto mesto. Če Zajc ne bi bil diskvalificiran, bi bila Slovenija v vrhu. Tako pa je bila 142 točk za Norveško. Za konec prve serije je skočil še Anže Lanišek (131,5 metra). Slovenija je imela s tremi veljavnimi nastopi na petem mestu 384,1 točke. Vodila je Norveška s 524,9 točke, druga je bila Avstrija (493,5), Nemčija pa tretja (476,4).

Willingen, mešana ekipa tekma:



1. Norveška 1070,8 točke

(Thea Bjoerseth 145,0/129,5, Kristoffer Sundal 136,5/136,0, Eirin

Maria Kvandal 134,5/128,5, Johann Andre Forfang 131,5/143,0)

2. Avstrija 1031,4

(Lisa Eder 128,5/129,5, Jan Hörl 135,5/137,0, Jacqueline

Seifriedsberger 125,0/121,0, Daniel Tschofenig 136,0/140,0)

3. Nemčija 988,8

(Katharina Schmid 130,0/132,5, Philipp Raimund 128,5/127,5, Selina

Freitag 131,0/125,0, Andreas Wellinger 127,0/130,0)

4. Japonska 962

5. Slovenija 908,8

(Ema Klinec 140,5/135,0, Timi Zajc 140,5/124,5, Nika Prevc 128,0/

124,5, Anže Lanišek 131,5/142,5)

6. Italija 800,3

V finalu Zajc poslal sporočilo žiriji

Timi Zajc Foto: Guliverimage V finalu je v težkih vetrovnih razmerah Klinčeva skočila 135 metrov. Slovenija se je začela približevati četrti Japonski. Zajc je v drugo skočil 124,5 metra in v ciljnem izteku dvignil roke ter nakazal, da si hoče popraviti dres. Tako je žiriji jasno pokazal, kaj si misli o diskvalifikaciji v prvi seriji. Nika, ki je zgoraj čakala na svoj skok, se je ob tej potezi nasmehnila. Vrstni red se ni spremenil. In tudi do konca ne, razlike so bile prevelike. Zmagala je Norveška pred Avstrijo in Nemčijo, za potrditev petega mesta sta Prevc in Lanišek skočila 124,5 oziroma 142,5 metra.

