Težki trenutki za zvezdnika smučarskih skokov

Vse težje je za legendarnega smučarskega skakalca Simona Ammanna v luči vrnitve v svetovni pokal. Glavni trener švicarske reprezentance Joel Bieri je jasen, da v žepu nimajo olimpijskega bonusa za 43-letnega šampiona, a so mu vrata za nastop na svetovnem prvenstvu v Trondheimu še vedno odprta.

Simon Ammann velja za velikega šampiona, ki se lahko med drugim pohvali s kar štirimi posamičnimi zlatimi medaljami z olimpijskih iger. A pri dopolnjenih 43 letih ni več tako konkurenčen, da bi se potegoval za najvidnejša mesta.

Želja po nastopu v svetovnem pokalu pri njem še vedno ostaja. Iz ekipe je bil izločen v začetku januarja, od takrat pa išče pot do vrnitve med elito.

Glavni trener reprezentance Joel Bieri je v pogovoru za Blick o tem položaju povedal: "Pri nas ni olimpijskega bonusa. Velja načelo forme in rezultatov. V svetovnem pokalu nastopajo štirje najboljši skakalci. Simon trenutno ne sodi mednje. Njegovi rezultati niso na tej ravni."

Po solidnem začetku sezone, ko je dvakrat za 30. mesto osvojil točko svetovnega pokala, je njegova forma padla. Na domači tekmi v Engelbergu se sploh ni uspel priboriti do nastopa.

Simon Ammann še ni izgubil upanja za svetovno prvenstvo. Foto: Guliverimage

Ammann se zaveda, da nastopa na tekmah ne bo dobil zaradi uspešnosti v karieri in se bo moral dokazati, če bo še želel nastopiti v družbi najboljših. "Simon ni bil jezen, ko je bil izključen. Sam ve, da se mora izboljšati," pravi Bieri.

Pri Blicku so še zapisali, da je Ammann prošnjo za intervju zavrnil, medtem ko se vodstvo ukvarja z njegovim statusom.

Nedavno smo ga na delu videli na celinskem pokalu v Bischofshofnu, kjer se prav tako ni izkazal. Trenerji ga podrobno spremljajo. "Z dobrimi skoki v celinskem pokalu si lahko znova prisluži mesto v svetovnem pokalu," izpostavlja Bieri.

Legendarni skakalec pa se bo moral podvizati, če bo želel ujeti vlak za nordijsko svetovno prvenstvo v Trondeimu, ki se bo začelo konec februarja. Gregor Deschwanden in Killian Peier imata mesti že zagotovljeni. V selekcijski proces bodo vključeni vsi rezultati letošnje zime, izpostavlja prvi mož stroke: "Dober rezultat v svetovnem pokalu ima večjo težo kot v nižjih kategorijah."

In proti komu se bo Ammann boril? Mlada skakalca Felix Trunz (18) in Yanick Wasser (20) sta v igri, a za razliko od starejšega kolega do točk v svetovnem pokalu še nista uspela skočiti.

"Če bo Simon skakal tako dobro kot mlajša tekmovalca, bosta morda onadva v prednosti za SP," je še dejal Bieri in dal vedeti, da je bolj na strani mladih skakalcev.