Kako pogosto imamo priložnost spremljati 19-letnico, ki kroji svetovni vrh svojega športa in ruši mejnike na vsakem koraku? Nika Prevc, izjemna skakalka iz skakalno znane družine Prevc, je v drugo polovico sezone zakorakala kot vodilna v svetovnem pokalu smučarskih skakalk. In na tem mestu želi ostati. S petimi zmagami v tej sezoni in skupno že dvanajstimi v karieri je dokazala, da njena odločnost, talent in psihična trdnost niso naključje. Ob vseh njenih uspehih pa so zanimive primerjave z legendarnima slovenskima skakalcema, kot sta Primož Peterka in njen brat Peter Prevc.

Nika Prevc je na dobri poti, da ponovi uspeh iz lanske sezone, ko je premierno osvojila veliki kristalni globus. A se tudi sama dobro zaveda, da je pot do konca še dolga, čeprav skakalke od zaključka letošnje zime ločita "le" slaba dva meseca.

Trenutno zaseda prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala in ima 45 točk prednosti pred Nemko Katharino Schmid. Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki zaostaja 307 točk, je preveč oddaljena, da bi resno ogrozila boj za veliki kristalni globus. Če bo Nika nadaljevala v takšnem tempu, bi lahko postala prva Slovenka z dvema skupnima zmagama v svetovnem pokalu in se izenačila z legendarnim Primožem Peterko, ki je bil kot edini Slovenec na vrhu dvakrat zapored. In to v zaporednih sezonah 1996/97 in 1997/98.

Že v tej zimi bi lahko spisala nov rekord

Ob tem je še toliko bolj impresivno, da je Nika stara komaj 19 let. To pomeni, da ima pred seboj še številne sezone, v katerih bi lahko nadgradila svoje dosežke in morda prehitela tudi brata Petra, ki je v svoji izjemni karieri osvojil 24 posamičnih zmag v svetovnem pokalu, kar je rekord med slovenskimi skakalci in skakalkami.

Čeprav je Nika še mlada, že zdaj piše zgodovino slovenskega skakanja. Lani je osvojila svoj prvi veliki kristalni globus, s čimer je postala druga Slovenka, ki ji je to uspelo, po Niki Križnar – zdaj Vodan (2020/21). Če bo nadaljevala v takšnem ritmu, bo presegla tudi svoj lanski mejnik, ko je Zdravljico poslušala na sedmih tekmah.

Zmage slovenskih skakalk v svetovnem pokalu

Skakalka Skup. z. Posam. z. Ekip. z. Dvojice Mešan. ekipe Nika Prevc 13 12 0 1 0 Nika Vodan 9 6 1 1 1 Urša Bogataj 6 3 1 0 2 Ema Klinec 4 2 1 0 1 Špela Rogelj 2 1 1 0 0 Maja Vtič 1 1 0 0 0

Zmage slovenskih skakalcev v svetovnem pokalu

Skakalec Skup. z. Posam. z. Ekip. z. Dvojice Mešan. ekipe Peter Prevc 36 24 12 0 0 Primož Peterka 15 15 0 0 0 Robert Kranjec 15 7 8 0 0 Jurij Tepeš 11 2 9 0 0 Anže Lanišek 10 6 2 1 1 Timi Zajc 10 5 3 1 1 Domen Prevc 10 7 2 1 0 Primož Ulaga 9 9 0 0 0 ...

Pot do bratovega posebnega mejnika je v tej zimi videti nerealna. Peter je namreč v sanjski sezoni 2015/16 podrl številne rekorde v moški konkurenci. Podpisal se je pod 15 posamičnih zmag in na 22 tekmah stal na zmagovalnem odru – Nika ima do konca sezone še 12 tekem, zato je tovrsten dosežek težko pričakovati.

A smo v ženski konkurenci že videli takšno nadvlado. Japonka Sara Takanaši se lahko pohvali s 15 zmagami v eni sezoni (2013/14), dve leti pozneje pa je skočila še do 14 zmag (2015/16).

Bo v družbo bratov stopila že na Norveškem?

S slovenskega zornega kota veseli Nikina odločnost. Po zadnji zmagi v Zau je dejala, da rumene majice vodilne do konca sezone ne bo več oddala. Če ji uspe obdržati takšno formo, bi se lahko že letos dodobra približala bratu v enem segmentu – po številu posamičnih zmag v svetovnem pokalu. Trenutno je na polovici te poti (12/24).

Pretekli konec tedna sta zmagala tako Nika kakor tudi Domen. Mlajša v Zau, starejši brat na letalnici v Oberstdorfu. Foto: Reuters, Guliverimage

A bi bil tudi to le delček njene zgodbe. Do konca sezone je še 12 posamičnih tekem, med drugim tudi domači preizkušnji na Ljubnem in nordijsko svetovno prvenstvo v Trondheimu. Ljubno, kjer bodo skakalke tekmovale 15. in 16. februarja, je že tradicionalno prizorišče, kjer slovenski navijači s ponosom spremljajo svoje skakalke. In tudi letos lahko pričakujemo, da se jih bo trlo ob izteku skakalnice. Trondheim pa bo med 26. februarjem in 9. marcem prizorišče, kjer se bodo borili za najprestižnejša odličja v skokih.

Dekleta bodo imela priložnost tekmovati na štirih preizkušnjah – posamičnih tekmah na manjši in večji napravi, ekipni tekmi na manjši in tekmi mešanih ekip na veliki skakalnici –, kar odpira novo priložnost, da Nika zablesti tudi na največji sceni. Kako je postati svetovni prvak, je že okusila v kategoriji mladink, na medaljo z največjega tekmovanja med članicami pa še čaka.

Peter Prevc in njegove prestižne lovorike iz sanjske sezone 2015/16. Foto: Guliverimage

Ob takšnih predstavah bi se lahko povsem realno podpisala pod vsaj eno odličje v Trondheimu, s čimer bi nadgradila uspehe družine Prevc, saj so si vsi trije njeni brati Peter, Domen in Cene na največjih članskih tekmovanjih okoli vratu nadeli medalje.

Vse višje tudi na večnih lestvicah

In prav Nika je tista, ki bi lahko družinsko dediščino ponesla v nove višave. Z vsako zmago dokazuje, da ima mentalno moč in neomajno željo, da osvoji vse, kar ji je dosegljivo. Slovenski ljubitelji skokov lahko z velikim navdušenjem pričakujejo preostanek sezone, v katerem bo zagotovo nadaljevala svojo izjemno pot.

In tudi njen brat Peter bi bil navdušen, če bi ga sestra v prihodnosti prehitela v številnih segmentih. Vendarle je jasno, da skoki v družini Prevc ne bi šli v tej smeri, če ne bi bilo Petra, ki je oba brata in sestro potiskal naprej s svojimi odličnimi dosežki, načinom posvečanja skokom in trdno držo.

Lani in letos je osvojila turnejo Dveh večerov. Letos celo z obema zmagama, v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu. Foto: Guliverimage

Če bo nadaljevala v takšnem slogu, ni vprašanje, ali bo prehitela Petra, temveč kdaj ga bo prehitela. Svojo bero bi lahko obogatila že ta konec tedna v Willingenu, kjer je bila lani na drugi tekmi druga. Prehitevala pa bo tudi tiste skakalke na večnih lestvicah. Po številu posamičnih zmag je za vse še nedotakljiva Sara Takanaši s 63 zmagami (štirje veliki kristalni globusi), Maren Lundby (trije veliki kristalni globusi) je na drugem mestu s 30 zmagami, tretja pa je Nikina velika tekmica v tej zimi Katharina Schmid, ki je pri 19 zmagah, medtem ko je naša mlada šampionka osma med vsemi.

Dejstvo je, da hodi po posebni poti, na kateri ima jasno začrtane smernice. Če ji bo zdravje služilo in je uspehi ne bodo prevzeli, je povsem realno pričakovati, da bo v smučarskih skokih spisala še kar nekaj lepih trenutkov, s katerimi že zdaj polni srca slovenskih navijačev.

Skupno število zmag v svetovnem pokalu

Mesto Tekmovalka Št. zmag 1. Sara Takanaši 63 2. Maren Lundby 30 3. Katharina Schmid 19 4. Eva Pinkelnig 16 5. Daniela Iraschko-Stolz 16 6. Marita Kramer 15 7. Sarah Hendrickson 13 8. Nika Prevc 12

