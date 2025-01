Smučarska zveza Slovenije, Avstrijska smučarska zveza in Japonska smučarska zveza so na Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) poslale dopis, saj se ne strinjajo s predlogom o združevanju moških in ženskih skakalnih tekem že od sezone 2026/27 naprej, kar si želi direktor smučarskih skokov Sandro Pertile. Njihova želja je bolj postopen prehod.

Smučarska zveza Slovenije je danes na Mednarodno smučarsko zvezo poslala dopis, v katerem je skupaj z avstrijsko in japonsko smučarsko zvezo z argumenti predlagala drugačno rešitev za naslednje obdobje.

"V zvezi z zapisnikom Odbora za smučarske skoke z dne 15. oktobra 2024 (stran 11) je razvidno, da naj bi se uvajalo združevanje prizorišč svetovnega pokala za ženske in moške. V zapisniku je celo navedeno, da naj bi Svet FIS to odločitev že sprejel, kar pa se je kasneje izkazalo za neresnično – šlo je za izmišljotino direktorja moškega svetovnega pokala. V nadaljevanju zapisnik obravnava pričakovane prednosti in možne izzive tovrstnega združevanja. Čeprav priznavamo namen takega ukrepa, odločno nasprotujemo popolni združitvi prizorišč od sezone 2026/2027 naprej," so uvodoma zapisali na Smučarski zvezi Slovenije.

"Prepričani smo, da tako temeljite spremembe v organizaciji najvišje ravni tekmovanj zahtevajo vsaj štiriletno prehodno obdobje, v katerem bi se lahko temeljito ocenili pozitivni in negativni učinki združenih prizorišč. Menimo, da morajo določena tekmovanja – še posebej tista na manjših skakalnicah – ostati samostojna za ženske vsaj do konca sezone 2030/2031," so še dopisali.

Zavedajo se, da je na določenih prizoriščih združevanje moških in ženskih tekem lahko koristno, a so prepričani, da morajo takšne odločitve ostati prostovoljne in temeljiti na interesu ter pripravljenosti posameznih organizatorjev: "Vsiljena združitev ne upošteva edinstvenih značilnosti in potreb vsakega prizorišča. V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih argumentov, ki podpirajo naše stališče."