Smučarski skoki so izgubili veliko osebo, za katero so mnogi rekli, da je spremenila tok tega športa. V 85. letu starosti je umrl Baldur Preiml, ki velja za pionirja smučarskih skokov in je pustil za seboj veliko zapuščino.

Baldur Preiml je bil sprva aktiven kot skakalec in leta 1968 na olimpijskih igrah v Grenoblu osvojil bronasto medaljo, štiri leta prej pa je bil na prestižni novoletni turneji četrti skakalec. Po koncu kariere je začel svoje znanje prenašati na skakalce kot trener in tudi na tem področju poskrbel za številne uspehe.

Vse do konca življenja je spremljal šport, ki mu je bil s posebnimi črkami zapisan v srcu. V enem od intervjujev je dejal: "Letenje ima nekaj skupnega s svobodo in temeljna želja človeka je, da je svoboden. Ko si tako blizu temu športu, kot sem bil jaz, letiš skupaj z njimi in se počutiš osvobojenega."

V letih 1970–1976 je deloval kot trener na znameniti avstrijski šoli v Stamsu, od leta 1974 do 1980 pa je treniral avstrijsko reprezentanco, ki jo je popeljal v višave. Smučarske skoke je obrnil na glavo. Avstrijci so bili inovativni pri snovanju novih dresov, s katerimi so bili korak pred konkurenco.

Med njegovimi varovanci so bili Toni Innauer, Karl Schnabl, Willi Pürstl, Alois Lipburger, Hubert Neuper in Armin Kogler, ki so sredi sedemdesetih let prevzeli prevlado v smučarskih skokih.

"Z Baldurjem Preimlom avstrijska smučarska zveza ni izgubila le izjemnega trenerja svojega časa, temveč je celotna družina smučarskih skokov izgubila dolgoletnega prijatelja, ki je revolucioniral ta šport," so zapisali na Avstrijski smučarski zvezi.