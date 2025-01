Legendarni japonski skakalec Noriaki Kasai še ne razmišlja o tem, da bi skakalne smuči pospravil v kot. Pri 52 letih še vedno tekmuje – letos je nastopil na desetih tekmah za celinski pokal in vedno osvojil točke –, njegov cilj pa je uvrstitev v japonsko ekipo za svetovno prvenstvo.

Svetovni prvak v smučarskih poletih iz leta 1992 Noriaki Kasai po poročanju poljskega portala www.skijumping.pl v letošnji sezoni navdušuje s svojo konstantnostjo. Na vsaki od desetih tekem celinske ravni, na katerih je letos nastopil, je osvojil točke. V desetih nastopih je zbral 127 točk, najbolje pa se je izkazal v Ruki, kjer je osvojil 10. mesto.

Dovolj za mesto v svetovnem pokalu?

Tekmoval je tudi prejšnji konec tedna, in sicer na domači tekmi v Okurajami. V soboto je tekmo končal na 13. mestu, v nedeljo pa je bil dvakrat 19. Po poročanju japonskih medijev si je olimpijski podprvak iz Sočija tako že zagotovil mesto v japonski ekipi za februarsko tekmo svetovnega pokala v Saporu, kjer bodo imeli gostitelji startno kvoto desetih tekmovalcev. Potrditev njegovega nastopa naj bi bila strani japonske smučarske zveze le še formalnost.

"Še vedno imam nekaj težav, a mislim, da mi je šlo kar dobro," je svoj nastop za hochi.news pokomentiral Kasai, ki ne skriva, da se je EMŠO dotaknil tudi njega. "Čutim svoja leta. Ko sem bil mlajši, nisem bil tako utrujen," je odkrito priznal 52-letni skakalec.

Foto: Guliverimage

Spet bo lahko podrl rekord, in to lastni

Če bo Kasai res uvrščen v ekipo za tekmo svetovnega pokala v Saporu, bo spet imel priložnost podreti lasten rekord. Nazadnje smo ga med elito imeli priložnost videti 23. marca 2024 – na ekipnem tekmovanju na letalnici, ko je bil Japonec star 51 let, devet mesecev in 17 dni. Prva izmed tekem v Sapporu bo na sporedu 15. februarja. Če se mu bo uspelo prebiti skozi sito kvalifikacij, bo na tekmi nastopil pri 52 letih, osmih mesecih in devetih dneh, kar bo absolutni rekord.

"Želim postaviti rekord in osvojiti več točk kot lani," pravi Japonec, ki ima za sabo 578 nastopov v svetovnem pokalu. V prejšnji sezoni je Kasai v skupnem seštevku svetovnega pokala osvojil deset točk, vključno s točko v Okurajami.

Cilj? Nastop na svetovnem prvenstvu.

Japonski novinarji poudarjajo, da je eden od Kasaijevih ciljev uvrstitev na letošnje svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo konec februarja v Trondheimu na Norveškem. Kasai se je svetovnega prvenstva nazadnje udeležil leta 2017 v Lahtiju, kjer je leta 1989 doživel svoj debi na svetovnih prvenstvih.