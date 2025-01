Pred dnevi so smučarske zveze Slovenije, Avstrije in Japonske na Mednarodno smučarsko zvezo FIS poslale dopis, v katerem so zapisale, da se ne strinjajo s tako hitrim združevanjem moških in ženskih skakalnih tekem, saj bi določena prizorišča, kot so Ljubno, Beljak in Zao, izgubila svoje mesto v svetovnem pokalu. V pogovoru za Sportklub je Sandro Pertile podal svoj vidik.

Pred dnevi so smučarske zveze Slovenije, Avstrije in Japonske na Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) poslale dopis, v katerem izražajo nestrinjanje s hitrim združevanjem moških in ženskih tekem v svetovnem pokalu. Opozarjajo, da bi določena prizorišča ženskih tekem, kot so Ljubno, Beljak in Zao, lahko izgubila svoje mesto v koledarju. Sandro Pertile je v pogovoru za Sportklub podal svoj pogled na to tematiko.

Smučarska zveza Slovenije je skupaj z avstrijsko in japonsko zvezo predlagala drugačno, bolj postopno rešitev za prihodnje sezone, saj nasprotuje predlogu, da bi se tekme skakalk in skakalcev združevale že od sezone 2026/27 naprej.

"V zvezi z zapisnikom Odbora za smučarske skoke z dne 15. oktobra 2024 (stran 11) je razvidno, da naj bi se uvajalo združevanje prizorišč svetovnega pokala za ženske in moške. V zapisniku je celo navedeno, da naj bi Svet FIS to odločitev že sprejel, kar pa se je kasneje izkazalo za neresnično – šlo je za izmišljotino direktorja moškega svetovnega pokala. V nadaljevanju zapisnik obravnava pričakovane prednosti in morebitne izzive tovrstnega združevanja. Čeprav priznavamo namen takega ukrepa, odločno nasprotujemo popolni združitvi prizorišč od sezone 2026/2027 naprej. Menimo, da morajo določena tekmovanja – še posebej tista na manjših skakalnicah – ostati samostojna za ženske vsaj do konca sezone 2030/2031," so med drugim zapisali na Smučarski zvezi Slovenije.

Omenjeni dopis bodo interno obravnavali

Puščice so letele proti vodji smučarskih skokov Sandru Pertileju, ki zagovarja hitro združevanje tekem skakalk in skakalcev na istih prizoriščih. Ta praksa je sicer že v uporabi, vendar le na nekaterih prizoriščih. Ta konec tedna bodo denimo oboji nastopali v Willingenu.

"Razumem njihovo stališče, saj bomo s temi spremembami pomembno vplivali na interes nacionalnih smučarskih zvez. Zame takšen dopis ni presenečenje. Bolj bi bil presenečen, če ga na FIS ne bi dobili, saj bi to pomenilo, da je organizatorjem vseeno. Osebno imam drugačno mnenje. Moja naloga na položaju direktorja tekem je, da skrbim za nadaljnji razvoj smučarskih skokov, tako moških kot ženskih. Omenjeni dopis bomo interno obravnavali, proces združevanja koledarjev je še vedno v teku, še vedno lahko določene stvari spremenimo in prilagodimo. Še enkrat pa poudarjam, da je moja naloga poskrbeti za mednarodni razvoj našega športa. To me vodi pri vseh potezah," je v pogovoru za Sportklub dejal Pertile.

Na novinarsko vprašanje Timoteja Ruparja, da so zveze Pertilejeve besede iz zapisnika oktobrskega sestanka, kjer naj bi dejal, da je Svet FIS koledar že dokončno sprejel, javno označile za neresnične in celo izmišljene, je odgovoril: "To nikakor ne drži, ničesar si nisem izmislil. Jaz zgolj sledim internemu procesu razvoja smučarskih skokov že od pomladi 2024. Če želijo zveze prst usmeriti v nekoga, jim to brez težav prepuščam. Toda obenem morajo biti v teh debatah iskrene. Tematika o združevanju moškega in ženskega svetovnega pokala ni nova, o tem smo se na sestankih pogovarjali že po koncu lanske sezone. Preseneča me, da so odprto pismo na FIS poslali šele zdaj."

Za olimpijsko sezono sprememb še ne bo, a prihodnji meseci bodo prinesli veliko razprav, saj so mnenja številnih deležnikov različna. Pri FIS imajo namreč prakso, da približno 18 mesecev pred začetkom postavijo osnutek koledarja za dve sezoni naprej.