Po vrnitvi domov je Silje Opseth opravila preiskave in dobila diagnozo. Norvežanka ob težki poškodbi kolena ne skriva razočaranja, a napoveduje, da se bo v prihodnji sezoni vrnila v skakalno karavano. Aktualna sezona je bila za Norvežanko v primerjavi s prejšnjo veliko slabša. Nastopila je na treh tekmah, najvišje pa je dosegla 20. mesto v Lillehammerju. Opseth kljub težkemu položaju ostaja odločna. "Pričakujem, da bodo prihodnji meseci zahtevni, vendar sem se že prej ukvarjala z zahtevnimi situacijami. Vsem vam obljubim, da se bom vrnila in iz tega prišla še močnejša," je obljubila Norvežanka.

Ob prihodu domov je opravila pregled z magnetno resonanco in posvet z zdravnikom. "Ugotovili so poškodbo medialnega kolateralnega ligamenta. Preiskave so pokazale raztrganino tretje stopnje, kar pomeni, da je koleno precej načeto, vendar je še precej stabilno in ne potrebujem operacije, da bi se poškodba pravilno zacelila. Naslednjih šest tednov bom nosila steznik in kmalu bom začela delati s fizioterapevtom," je sporočila Opseth, ki upa, da se bo na sneg vrnila v začetku marca. "Zagotovo pa bo trajalo še nekaj več časa, da se vrnem k smučarskim skokom na najvišji ravni. Na žalost je sezona zame končana," je prek družbenih omrežij še sporočila Opseth.

Svetovna rekorderka bo tako izpustila tudi svetovno prvenstvo v Trondheimu, njena odsotnost pa se bo še posebej poznala glede na to, da bo tekmovanje potekalo pred norveškim občinstvom. Norvežanka ne skriva, da so bili zadnji dnevi zanjo zelo težki. "Zelo sem razočarana in žalostna ob tem, kako se je sezona končala, še posebej, ko pomislim na svetovno prvenstvo na domačih tleh in turnejo Raw Air. Vem, da bo težko gledati, kako se to odvija brez mene. Po drugi strani pa mi je odleglo, da se poškodba ni izkazala za hujšo. To je morda najboljši od najslabših možnih scenarijev in za to sem hvaležna," je še poudarila Opseth.

