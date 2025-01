"Na žalost to ni fotografija, ki sem jo želel objaviti," je na družbenem omrežju ob fotografiji, na kateri si pomaga z berglami, zapisal avstrijski smučarski skakalec Philipp Aschenwald, ki je izpustil celotno lansko sezono, njegova vrnitev pa se je zdaj še dodatno zamaknila. 29-letnik je moral na nov operativni poseg kolena.

Avstrijski smučarski skakalec Philipp Aschenwald si je na julijskem treningu leta 2023 v Innsbrucku težje poškodoval koleno (strgana sprednja in zadnja križna vez ter poškodba meniskusa). Sledila sta operacija in daljše okrevanje. Izpustil je celotno lansko sezono in se poleti začel vračati na skakalnice. A sledil je nov udarec, 29-letnik bo moral vrnitev v tekmovalni ritem znova prestaviti.

"Žal to ni fotografija, ki sem jo želel objaviti. Zagotovo bi bila prva fotografija s tekmovanja precej boljša za objavo," je Aschenwald zapisal na družbenem omrežju. Ob tem je dodal fotografijo, na kateri ob pomoči bergel zapušča kliniko v Innsbrucku.

"Poskušali smo vse, kar je bilo mogoče, a žal smo se, da bi rešili glavno težavo, morali odločiti za drugo operacijo. Več o tem kmalu na mojem blogu," je zapisal Avstrijec, ki ga čaka novo daljše okrevanje.

Foto: Sportida

Aschenwald je zadnjič tekmoval marca 2023 na celinskem pokalu v Lahtiju, v svetovnem pokalu pa mesec dni prej v Rasnovu, kjer je na superekipni tekmi skočil na stopničke.

Zmagovalnega odra svetovnega pokala se je veselil 12-krat, največkrat na ekipnih tekmah, dvakrat pa tudi posamično. Pohvali se lahko tudi s tremi srebrnimi odličji s svetovnih nordijskih prvenstev – dvema ekipnima in enim z ekipne tekme mešanih ekip.