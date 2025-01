Slovenska smučarska šampionka Nika Prevc si je po vrnitvi z japonske turneje, na kateri se je zavihtela na prvo mesto in oblekla rumeno majico vodilne, privoščila krajši počitek pred napornim nadaljevanjem sezone, ki sledi že ta konec tedna v Willingenu.

Nika Prevc si polni baterije za Willingen. Nika Prevc je v Zau na Japonskem skočila do pete zmage v tej sezoni in uspešno prestala japonsko turnejo, ki je obsegala prizorišči Saporo in Zao. V domovino se je povrhu vrnila z rumeno majico vodilne.

V skupnem seštevku svetovnega pokala zaseda prvo mesto in ima 45 točk prednosti pred Nemko Katharino Schmid. Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki zaostaja 307 točk, je preveč oddaljena, da bi resno ogrozila boj za veliki kristalni globus.

Pred njo in skakalkami pa so že novi izzivi. Ta konec tedna bodo v Willingenu skakale na večji napravi, kjer bodo prisotni tudi fantje. V petek bodo imeli skupaj mešano ekipno tekmo, v soboto in nedeljo pa oboji še po dve posamični preizkušnji.

Pred odhodom v Nemčijo si je Nika vzela čas za krajši počitek in ga izkoristila tudi za sprehod s štirinožcem v gozdu, da bi si nabrala energijo za boj za veliki kristalni globus, ki jo čaka v naslednjih dveh mesecih.