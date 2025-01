Timi Zajc in slovenska skakalna reprezentanca razpleta petkove mešane ekipne tekme v nemškem Willingenu ne bo lahko prebolena. Po diskvalifikaciji Timija Zajca v prvi seriji je ostala brez možnosti za zmago (osvojila je peto mesto), slovenski skakalec pa je v finalu skočil z enakim dresom, a drugič ni bil diskvalificiran. "V smučarskih skokih je nastal cirkus. Očitno smo predobro začeli tekmo, morali so nas ustaviti, Nemce so morali spraviti na stopničke," je bil brez dlake na jeziku pod skakalnico v Willingenu.

Zmagali so Norvežani, kos bi jim bila le Slovenija. Foto: Guliverimage Timi Zajc je bil na ekipni mešani tekmi v Willingenu, kjer je zmagala Norveška pred Avstrijo in Nemčijo, diskvalificiran v prvi seriji, ker so meritve dresa pokazale, da je imel centimeter prevelik razkorak. Zgodba je toliko bolj kontroverzna, ker je v finalu skočil z istim dresom, a prestal meritve brez težav. Kako jezen je bil, je dal jasno vedeti že ob doskoku v finalni seriji, ko je dvignil roke in si nato še potegnil dres navzgor. Nika Prevc se je ob tej gesti na vrhu skakalnice nasmehnila. Slovenija je tekmo s sedmimi priznanimi skoki končala na petem mestu. Če bi Timijev prvi skok veljal, bi bila druga, tik za Norveško.

"V smučarskih skokih je nastal cirkus"

"V prvi seriji sem se v izteku premalo veselil, premalo sem si potegnil dres gor in mi je na kontroli zmanjkal en centimeter v razkoraku. V drugi seriji sem nastopil z istim dresom, v izteku sem se namerno bolj veselil, preverjanje je bilo v redu," je Zajc dejal v izjavi za Val 202. Diskvalifikacij je zaradi meritev dresa na zadnjih tekmah vse več, nedavno se je to v Oberstdorfu zgodilo Lovru Kosu in Anžetu Lanišku. "V smučarskih skokih je nastal cirkus. Očitno smo predobro začeli tekmo, morali so nas ustaviti, Nemce so morali spraviti na stopničke." Po vrhunskih rezultatih na poletih v Oberstdorfu so se očitno spravili nad njih, je še dal vedeti Zajc.