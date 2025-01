Oberstdorf ostaja slovenski, na vrhu tokrat Domen Prevc!

Po izjemni soboti, ko sta se na prvi letošnji tekmi na letalnici na oder za zmagovalce zavihtela tako Timi Zajc, ki je dosegel sploh prvo slovensko zmago v tej zimi, kot tretji Domen Prevc, so skakalci danes opravili še z drugo tekmo in v slovenski reprezentanci so se spet veselili zmage. Tokrat je slavil Domen Prevc, vodilni že po prvi seriji. Timiju Zajcu se prvi polet ni najbolje posrečil, tekmo je naposled končal na 12. mestu, Anže Lanišek, Lovro Kos in Rok Oblak pa so ostali brez točk. Lanišek in Kos sta bila v prvi seriji diskvalificirana zaradi neustreznih dresov, Oblaku pa se ni uspelo prebiti skozi kvalifikacijsko sito.

Nedeljski junak Oberstdorfa Domen Prevc (226,5 in 231,5 m, 436,8 t) je za vsega 3,6 točke premagal Norvežana Johanna Andreja Forfanga (220 in 223 m, 433,2), ki si je pred zadnjim poletom Slovenca v cilju šaljivo grizel nohte, tretje mesto pa je danes zasedel avstrijski letalec Michael Hayböck (220 in 229,5 m, 429,1).

Sobotni zmagovalec Timi Zajc (214,5 in 220,5 m, 412,2) je danes pristal na 12. mestu, medtem ko so preostali trije slovenski orli ostali brez točk. Anže Lanišek in Lovro Kos sta bila v prvi seriji diskvalificirana zaradi neustreznih dresov, Rok Oblak pa je obtičal v kvalifikacijah, ki so jih morali skakalci opraviti pred tekmo.

Tudi Domen Prevc ima z letalnico Heineja Klopferja poseben odnos, je namreč rekorder te naprave, leta 2022 je tam poletel 242,5 metra. "Tega si včeraj nisem niti predstavljal, vesel pa sem, da sta mi uspela dva zelo lepa poleta. Sploh v tako zahtevnih razmerah. Potreboval sem nekaj sreče in nasmehnila se mi je," je prirediteljem po zmagi, svoji sedmi posamični v svetovnem pokalu, razlagal 25-letni Prevc. Včeraj je v finalu napadal s četrtega mesta in se prebil na stopničke, danes je branil prvo mesto. "Braniti je precej težje, že dolgo nisem čutil takšnega pritiska kot sem ga danes," je priznal v pogovoru za TV Slovenija.

Karavana nato ostaja v Nemčiji, seli se v Willingen, kjer se jim bodo pridružile tudi skakalke. 31. januarja bo tam že tekma mešanih ekip, 1. in 2. februarja pa še po dve posamični tekmi.

Oberstdorf, poleti, tekma: