Poljski Ščirk je bil naslednje prizorišče FESA tekem alpskega pokala v smučarskih skokih. Za Tino Erzar, ki je dvakrat prepričljivo ugnala konkurentke, je popoln konec tedna, njen klubski kolega pri SSK Sam Ihan Žiga Jančar pa je kot prvi v sezoni prekinil avstrijsko prevlado. Na zmagovalnem odru so stali tudi Tinkara Komar, Urban Šimnic in Lucija Jurgec.

Poljski Ščirk je bil tretja postaja letošnjih tekem FESA alpskega pokala. V velikem slogu je do tretje zmage v sezoni prišla Tina Erzar, ki je na prvi tekmi v Ščirku skočila 98 in sto metrov, zbrala pa 267,8 točke. Skoraj 30 točk je zaostala Nemka Kim Amy Duschek s 95,5 metra in 96 metri ter 240,4 točke, na zmagovalni oder pa se je prebila še Tinkara Komar s 93,5 in 91,5 metra ter le desetinko zaostanka za Nemko. Četrta je bila s šestimi desetinkami zaostanka Lucija Jurgec z 91 metri in 94,5 metra, slovensko prevlado so dopolnile Mia Ingolič na šestem, Jerica Jesenko na sedmem in Taja Košir na desetem mestu. Izkazale so se tudi preostale naše mlade skakalke, Nina Kontrec je bila 12., Živa Andrič 14., Izadora Kopač 15., Taja Sitar 18., Ajda Košnjek 20., Maja Kovačič 23., Katja Žagar 24., Taja Terbovšek pa je zasedla 29. mesto.

Foto: Smučarska zveza Slovenije

Žiga Jančar kot prvi v tej sezoni premagal Avstrijce

Sijajen razplet je ponudila tudi prva tekma mladincev v Ščirku, saj je Žiga Jančar kot prvi v tej sezoni premagal Avstrijce. Klubski kolega Tine Erzar pri SSK Sam Ihan se je zmage razveselil z 98 metri in 103,5 metra ter 278,3 točke pred Avstrijcem Simonom Steinbergerjem z 98,5 in 102,5 metra ter 275 točkami, tretji je bil Urban Šimnic z 98,5 metra in 99 metri ter 266,6 točke. Jaka Kramer je zasedel 15. mesto, Enej Faletič je bil 20., Nejc Ingolič mesto za njim, Nik Gostiša Lah je zasedel 24. mesto, Lovro Jelenc je bil 26., točke je pobral še Nik Bergant Smerajc na 28. mestu.

V soboto le ena serija

Sobotno dopoldne je v Ščirku dovoljevalo izvedbo po le ene serije v obeh konkurencah, saj je bil veter v nadaljevanju premočan. Tudi tokrat je tekmo mladink prepričljivo dobila Tina Erzar s 101,5 metra in 143,8 točke pred Nemko Duschek, ki je skočila 93,5 metra in je zbrala 130,9 točke. Na zmagovalni oder se je prebila Jurgec z 98 metri in 125,2 točke, tokrat je ugnala četrto Komar z 90 metri in 122,1 točke. Jesenko je bila deveta, Andrič, Sitar in Ingolič so se zvrstile med 11. in 13. mestom, Košir je bila 16., Košnjek 18., Žagar 19., Kopač, Kontrec in Kovačič so se zvrstile med 22. in 24. mestom, Terbovšek pa je zasedla 27. mesto.

Tekmo mladincev je dobil Avstrijec Simon Steinberger s 102,5 metra in 137,6 točke, drugi je bil domačin Wiktor Szozda s 97 metri in 131,9 točke, tretji pa še en Avstrijec Lukas Haagen z 98 metri in 128,4 točke. Le dve desetinki je za stopničkami na četrtem mestu zaostal Jančar z 98,5 metra, Jaka Drinovec je bil sedmi z 99,5 metra in sedmimi desetinkami zaostanka za Jančarjem. Kramer je zasedel 11. mesto, Gostiša Lah je bil 12., Mai Zakelšek 15., Šimnic je končal na 19. mestu, Faletič je bil 26., točko pa je ujel še Gašper Presečnik.

