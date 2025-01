Izjemna tekma v Oberstdorfu, Timi Zajc zmagal, Domen Prevc tretji! #video

Timi Zajc je še četrtič v karieri zmagal na posamični tekmi na letalnici Heineja Klopferja v Obbertdorfu. Po prvi seriji je za 1,9 točke zaostal za Norvežanom Johannom Andrejem Tandejem, ki je sicer tudi v finalu skočil odlično in z 235 metri poskrbel za daljavo dneva, a je imel za odtenek boljše razmere, pa za odtenek slabši slog in seštevek točk je šel tokrat na roko Slovencu.

Video: SZS

Zajc kralj letalnice v Oberstdorfu

"To je moja četrta zmaga tukaj in ta hrib mi je res všeč," je bil po tekmi zadovoljen slovenski junak dneva, ki je veliki uspeh napovedal že v poskusni seriji, v kateri mu prav tako danes ni bilo para. Na poletih v Oberstdorfu je Zajc slavil že v letih 2019, 2022 in 2024. In zakaj mu tako ustreza ta letalnica? "Ne vem, to je kar zahtevna letalnica, čeprav ni tako velika kot Planica in Vikersund, ampak mi očitno ustreza," je povedal za RTV Slovenija. "Dolgo sem čakal, da so se stvari 'poklopile', prej nam ni šlo, smo se kar mučili, pričakovali pa smo, da bomo na prvih poletih malo zadihali in to se je tudi zgodilo," je še dodal v pogovoru za nacionalno televizijo.

Prevc: Četudi polet ni bil popoln, je užitek še vedno tu

Zajc je tako slavil s 5,1 točke prednosti pred Norvežanom, slovenski uspeh pa je dopolnil Domen Prevc s tretjim mestom. Ta se je na stopničke uvrstil s četrtega mesta po prvi seriji, v drugi pa je z 231,5 metri (444,9 točk) le prehitel vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala Daniela Tschofeniga. Avstrijca, ki je v finalu tudi preletel 230 metrov, je ugnal za pičle 0,8 točke.

Video: SZS

"Vse ob pravem času. Pri skokih je ponavadi tako, da bolj kot izsiljuješ, slabše ti gre. Te stopničke so plod celotnega poletnega dela in 'matranja' novembra, decembra. Treba je ostati na realnih tleh, delati dobro in iz tega potegniti kar največ. Drugi polet bi lahko opravil še lepše, ampak četudi polet ni bil popoln, je užitek še vedno tu. Že na treningu v Planici pred odhodom v Nemčijo sem začutil, da je napočil čas za spremembo," je za TV Slovenija povedal 25-letni Prevc. Tschofenig, ki je bil po prvi seriji tretji, pa je bil razočaran: "Seveda boli 0,8 točke, kot mi je zmanjkalo do stopničk, vedno želiš biti na vrhu, a so tudi takšni dnevi."

"Jutri je nov dan." Foto: Guliverimage

Anže Lanišek je bil osmi (420,1 točke), Lovro Kos pa 23. (381,2 t). "Kljub osmemu mestu nisem ravno zadovoljen, ampak jutri je nov dan," je bil komentar nekoliko razočaranega Laniška. Od varovancev trenerja Roberta Hrgote je tokrat brez točk svetovnega pokala ostal le mladi Rok Oblak, ki je bil neuspešen že v včerajšnjih kvalifikacijah.

V nedeljo bo na letalnici v Oberstdorfu še ena tekma, začela se bo ob 16. uri, še prej, ob 14.15, pa bodo skakalci opravili s kvalifikacijami. Karavana nato ostaja v Nemčiji, seli se v Willingen, kjer se jim bodo pridružile tudi skakalke. 31. januarja bo tam že tekma mešanih ekip, 1. in 2. februarja po še po dve posamični tekmi.

Oberstdorf, poleti: 1. Timi Zajc (Slo) 453,7 točke (222 m/233 m)

2. Johann Andre Forfang (Nor) 448,6 (221,5/235)

3. Domen Prevc (Slo) 444,9 (217/231,5)

4. Daniel Tschofenig (Avt) 444,1 (215,5/230,5)

5. Rjoju Kobajaši (Jap) 424,3 (220/214,5)

6. Maximilian Ortner (Avt) 422,5 (208,5/218,5)

8. Anže Lanišek (Slo) 420,1 (209,5/213)

23. Lovro Kos (Slo) 381,2 (190/209,5)

... - brez tekme: Rok Oblak (Slo) Svetovni pokal, skupno (16/29): 1. Daniel Tschofenig (Avt) 1106 točk

2. Jan Hörl (Avt) 998

3. Pius Paschke (Nem) 861

4. Stefan Kraft (Avt) 795

5. Gregor Deschwanden (Švi) 711

6. Johann Andre Forfang (Nor) 517

11. Anže Lanišek (Slo) 413

13. Timi Zajc (Slo) 321

22. Domen Prevc (Slo) 141

42. Lovro Kos (Slo) 28

46. Žak Mogel (Slo) 12

51. Žiga Jelar (Slo) 4

