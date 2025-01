Nika Prevc na pravem vlaku, a slovenski skakalni krog ima problem

Sezona smučarskih skokov je približno na polovici zime, zato je čas, da pogledamo, kako kaže našim akterjem in akterkam v zraku v primerjavi z lansko sezono. Nika Prevc, ki je v igri za drugi veliki kristalni globus, je zbrala celo več točk kot lani v enakem obdobju. A uspeh Nike Prevc ne more skriti širših težav v moški in ženski reprezentanci. V oči bode pomanjkanje širine v obeh taborih, pri fantih pa še vedno čakamo na posamične stopničke.

Naša najbolj vroča skakalka Nika Prevc nadaljuje z uspešnim skakanjem po lanskem velikem preboju do številke ena ženskega skakanja. Prav vsak športnik se zaveda, da je s psihološkega vidika najtežje ostati na vrhu.

Slovenska šampionka je ne glede na pritisk odlično vstopila v sezono in po polovici tekem zbrala celo več točk kot lani. Ima pa za razliko od prejšnje zime veliko tekmico v Nemki Katharini Schmid, ki je vodilna in ima 78 točk prednosti v boju za veliki kristalni globus.

Ema Klinec je ohranila solidno formo, vendar je njen izkupiček praktično identičen kot lani, kar jo uvršča na osmo mesto svetovnega pokala. Na skupne rezultate vpliva izpad točk Nike Vodan, ki je zaradi težav s kolenom že zaključila sezono, prav tako pa je ni začela z udarnim korakom.

Preostale slovenske skakalke prispevajo le malo k skupnemu seštevku, zato je Slovenija v primerjavi z lanskim letom v pokalu narodov nazadovala z drugega na četrto mesto, pri čemer je skupno število točk precej manjše (1.298 letos proti 1514 lani).

Padec pri fantih

Nič drugače ni pri fantih, kjer ekipna moč ni takšna kot v zadnji sezoni, pa čeprav so naši orli pretekli konec tedna v Zakopanah na ekipni tekmi prišli do drugega mesta. To so tudi edine stopničke naših skakalcev, medtem ko se na posamične še čaka.

Anže Lanišek se prebuja. Foto: Guliverimage

Slovenski moški vlak še naprej vleče Anže Lanišek, ki se je v zadnjem obdobju prebudil, medtem ko uvod v sezono ni bil po njegovih željah. Osvojil je manj točk kot lani (381 letos proti 550 lani) in je v skupnem seštevku enajsti, za razliko od lani, ko je bil šesti.

V Zakopanah pa je dokazal, da se je priključil najboljšim. Na nedeljski posamični tekmi je bil celo prvi po prvi seriji, nato pa v drugi seriji padel na nehvaležno četrto mesto. Če bo nadaljeval s takšnim skakanjem, ga bomo kmalu videli na odru za zmagovalce.

Timi Zajc je sicer zadržal podobno raven, a to še zdaleč ni tisto, kar se od njega pričakuje. Tudi sam je od novoletne turneje pričakoval več, vendar se ni našel na štirih skakalnicah v Nemčiji in Avstriji. V dozdajšnjem poteku zime je zbral 221 točk, kar ga uvršča na 16. mesto.

Zbrali bistveno manj točk kot lani

Morda bo preboj dosegel že ta konec tedna, ko se bodo skakalci znova preselili v Oberstdorf, tokrat na letalnico, ki mu je zelo ljuba. Od štirih posamičnih zmag v svetovnem pokalu je do kar treh prišel prav na letalnici Heini Klopfer v Oberstdorfu. Nazadnje lani, prvič pred šestimi leti.

Ali se bo Timi Zajc prebudil na letalnici v Oberstdorfu? Foto: Guliverimage

Od letalnice si veliko obeta tudi Domen Prevc, ki je slabši pri zbiranju točk kot lani (81 proti 105). Lovro Kos je po lanski odlični sezoni nazadoval in ni upravičil pričakovanj.

Če pogledamo zbiranje točk v pokalu narodov, je jasno, da se pozna odsotnost Petra Prevca, ki se je marca lani v Planici poslovil od smučarskih skokov. Slovenski šampion je lani v enakem obdobju zasedal enajsto mesto in pomembno prispeval k ekipnemu uspehu.

Slovenija je tako nazadovala s tretjega na četrto mesto, pri čemer je število točk močno padlo (1.254 letos proti 2.043 lani). To kaže na splošno slabšo formo ekipe in zlasti pomanjkanje širine v ekipi. Težave imajo tudi pri drugih večjih narodih, kot sta Poljska in Japonska, so pa ekipe Avstrije, Nemčije in Norveške dodobra oddaljene.

Tina Erzar kaže potencial

Zaledje za zdaj ne kaže velikih obetov, saj se tudi skakalci v celinskem pokalu ne uspejo prebiti med najboljše niti pridobiti dodatne kvote za reprezentanco, kar je bila v preteklosti že praksa. Vseeno pa so mladi talenti, kot je aktualna mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar, svetla točka prihodnosti.

Tina Erzar je v začetku januarja dopolnila 17 let. Foto: Guliverimage

Čeprav pri komaj 17 letih še nabira izkušnje – dobro nastopa na nižjih ravneh –, kaže potencial, ki bi lahko slovenskim skokom čez čas prinesla novo moč.

Do konca sezone sta še dva polna meseca, v tem času pa bo med drugim tudi nordijsko svetovno prvenstvo v Troindheimu. Prostora za dvig forme in dobre dosežke bo torej še kar dosti.

Razlika med lansko in letošnjo sezono v istem časovnem obdobju

Skakalka Sezona 2024/2025 Sezona 2023/2024 Razlika Nika Prevc 733 točk 673 točk +60 Ema Klinec 370 točk 330 točk +40 Taja Bodlaj 34 točk 6 točk +28 Nika Vodan 20 točk 364 točk -344 Tina Erzar 16 točk / +16 Katra Komar / 97 točk -97 Ajda Košnjek / 44 točk -44

Pokal narodov Sezona 2024/2025 Sezona 2023/2024 Razlika Slovenija 1298 točk 1514 točk -216

Skakalec Sezona 2024/2025 Sezona 2023/2024 Razlika Anže Lanišek 381 točk 550 točk -169 Timi Zajc 221 točk 226 točk -5 Domen Prevc 81 točk 105 točk -24 Lovro Kos 20 točk 287 točk -267 Žak Mogel 12 točk / / Žiga Jelar 4 točk 7 točk -3