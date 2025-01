Slovenski kvartet v Zakopanah zaostal le za glavnimi favoriti!

Za smučarskimi skakalci je prva ekipna tekma nove sezone svetovnega pokala. Glavni favoriti pred začetkom so bili Avstrijci, ki so v postavi Jan Hörl, Maximilian Ortner, Stefan Kraft in Daniel Tschofenig slavili zanesljivo zmago.

Na koncu so zbrali 40,8 točke več od drugih Slovencev - Anže Lanišek, Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc -, ki na Poljskem kažejo dvig forme. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra so stopili Norvežani, ki so večji del preizkušnje držali drugo mesto, na koncu pa za slabih sedem točk zaostali za varovanci Roberta Hrgote.

Potek tekme:

Druga serija

Lovro Kos je dobro razpoložen. Foto: Guliverimage

Prva skupina: Lovro Kos je še dodal nekaj prvemu skoku, skočil 137,5 metra in zaostanek za Nemci (Karl Geiger je skočil 139,5) stopil na 4,7 točke, zaostanek za Norvežani pa prepolovil na 10,4 točke. Jan Hörl je zajadral do 141,5 metra in prednost pred najbližjimi zasledovalci Norvežani povečal na 41,2 točke. Tretji Nemci so zaostajali 46,9 točke, četrti Slovenci pa 51,6. Peti Poljaki so imeli že več kot sto točk zaostanka.

Druga skupina: Še precej bolje kot prvi seriji je skočil Timi Zajc, pristal pri 139,5 metrih in izkoristil krajši skok Piusa Paschkeja (132), tako da so Slovenci za osem točk prehiteli Nemce. Avstrijci vodijo 44,7 točke pred Norvežani, tretji Slovenci zaostajajo 49,4, Nemci pa 57,6.

Tretja skupina: Tudi Domen Prevc je v finalu dodal, skočil 133,5 metra in še povečal prednost pred Nemci. Pred zadnjo skupino tekmovalcev na tekmi vodijo Avstrijci, ki imajo 140 točk prednosti pred Norvežani, tretji Slovenci zaostajajo 45,7 točke, četrti Nemci pa 56,9.

Četrta skupina: Nemec Andreas Wellinger je skočil do 139 metrov in vrgel rokavico Anžetu Lanišku. Pred skokom Slovenca so znižali zaletno mesto, Lanišek je ob ugodnem vetru skočil kar 144 metrov in zanesljivo potrdil zmagovalni oder. Sledil je skok Johanna Andrea Forfanga, pred katerim so še skrajšali nalet. Norvežani bi moral za vodstvo skočiti 136 metrov, a mu ni uspelo, zmogel je le 132,5 metra, kar je pomenilo, da je Slovencem pripadlo drugo mesto. Zmagali so glavni favoriti Avstrijci v postavi Hörl, Maximilian Ortner, Stefan Kraft in Daniel Tschofenig. Severni sosedi so na koncu zbrali 40,8 točke več od Slovencev, tretji Norvežani so zaostali 47,5 točke, četrti Nemci pa 60,4 točke.

Prva serija

Prva skupina: Kot prvi od Slovencev je skočil Lovro Kos, pristal pri 136 metrih, kar je bila tretja dolžina skupine. Dlje sta skočila Nemec Karl Geiger (136,5) in Avstrijec Jan Hörl (137). Avstrija je vodila 2,7 točke pred Nemčijo, 10,5 pred tretjo Slovenijo in 13 pred Norveško.

Druga skupina: Timi Zajc je pristal pri 131 metrih, Norvežan Benjamin Oestvold je z daljšim skokom popeljal Norvežane pred Slovence, ki pa so uspeli prehiteti Nemce, tako da so ostali tretji. Vodstvo so zadržali Avstrijci, Maximilian Ortner je s 136 metri okrepil prednost. Pred Norvežani imajo 22,7 točke, pred Slovenci 23,9 in pred Nemci 24,1 točke.

Tretja skupina: Domen Prevc je skočil 130 metrov, kar so izkoristili v norveškem in nemškem taboru in Slovencem ušli na 14 točk prednosti. Avstrijci po skoku Stefana Krafta vodijo pred Nemci in Norvežani za 21 točk, četrti Slovenci zaostajajo 35 točk.

Četrta skupina: Odlično je nastopil Anže Lanišek, ki je bil v poskusni seriji najboljši. Pristal je pri 138,5 metrih in Slovenijo vrnil v boj za stopničke. Še dlje je odneslo Johanna Andrea Forfanga, kar 142 metrov, tako da so Norvežani prednost pred Slovenci zvišali na 18,4 točke. Se je pa po nastopu Andreasa Wellingerja (127,5) stopila nemška prednost. Po prvi seriji tako vodijo Avstrijci, 19,8 točke prednosti pred drugimi Norvežani, tretji so Nemci z 32,5 točke zaostanka, sledijo pa jim Slovenci. Varovanci Roberta Hrgote za stopničkami zaostajajo 5,7 točke. Peti so Poljaki, tekma se je končala Kazahstance in Fince.