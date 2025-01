Po tekmovalno prostem koncu tedna in torkovem državnem prvenstvu v Planici, kjer sta prvaka zanesljivo postala Anže Lanišek in Nika Prevc, se bo prihajajoči konec tedna nadaljevala sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Skakalke potujejo na Japonsko, skakalci pa na Poljsko, kjer bo tekmoval tudi Rok Oblak, ki na tekmi svetovnega pokala še ni skakal.

Svetovni pokal za skakalce bi se moral pretekli konec tedna nadaljevati v Italiji, a ker olimpijsko prizorišče še ni nared, so imeli nekateri tekmovalci prost tekmovalni konec tedna.

Svetovni pokal bodo tako po nekaj premora nadaljevali v petek na Poljskem, kjer skakalce v Zakopanah čakata dve tekmi, najprej ekipna, nato še posamična.

Glavni trener slovenske članske reprezentance Robert Hrgota je v ekipo uvrstil Anžeta Laniška, Timija Zajca, Domna Prevca, Lovra Kosa in prvič v tej sezoni Roka Oblaka, ki se je izkazal na tekmah FIS in celinskega pokala v dosedanjem delu sezone, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

23-letnik iz SSK Norica Žiri, ki je pred lansko poškodbo priložnost že dobil na tekmah poletne velike nagrade, si bo poskušal priboriti prvi nastop na tekmi med svetovno elito. V kvalifikacijah svetovnega pokala je sodeloval konec marca 2023, ko je v Planici kot del nacionalnega paketa kvalifikacije končal na 51. mestu.

Spored tekmovanja v Zakopanah Petek, 17. januar

15.30 uradni trening

18.00 kvalifikacije Sobota, 18. januar

15.00 poskusna serija

16.15 ekipna tekma Nedelja, 19. januar

15.00 poskusna serija

16.00 posamična tekma

Nika Prevc bo konec tedna tekmovala v Saporu. Foto: Guliverimage

Tepeš v Azijo odpeljal kvartet

Skakalke pa so danes že odpotovale na Japonsko, kjer bodo tekmovale prihodnja dva konca tedna. Spored v deželi vzhajajočega sonca se bo konec tedna začel na veliki skakalnici Okurajama v Saporu z dvema posamičnima preizkušnjama, prihodnji konec tedna pa sledi selitev nazaj na srednjo napravo, in sicer v Zau. Tam skakalke čakajo tri preizkušnje, dve posamični in super ekipna tekma.

Glavni trener skakalk Jurij Tepeš je v Azijo odpeljal štiri skakalke, in sicer novo in staro državno zimsko prvakinjo Niko Prevc, Emo Klinec, Tajo Bodlaj in Katro Komar.

Tepeš je v torek potrdil, da je sezono že končala Nika Vodan, ki jo pesti poškodba kolena.