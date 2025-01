Nika Prevc in Lovro Kos lani prvič. Kdo bo na vrhu tokrat?

Smučarski skakalci in skakalke se bodo v Planici pomerili za naslove zimskih državnih prvakov. Na zadnjem (zimskem) prvenstvu decembra 2023 sta do naslova prvič skočila Nika Prevc in Lovro Kos.

Državno prvenstvo smučarskih skakalcev in skakalk tradicionalno poteka med tekmami svetovnega pokala v Engelbergu in začetkom novoletne turneje v Oberstdorfu, letos pa je na sporedu malce pozneje.

Prvak in prvakinja bosta okronana danes v Planici. Kvalifikacije se bodo začele ob 16.30, nato pa sledita posamični preizkušnji v ženski in moški konkurenci.

Lani sta bila v Planici najboljša Nika Prevc (SK Triglav Kranj) in Lovro Kos (SK Ilirija), ki sta oba skočila do prvega naslova. Prevc je zmagala pred Emo Klinec in Niko Vodan (Križnar), Kosu pa sta se na stopničkah pridružila Timi Zajc in Anže Lanišek.

Lovro Kos je na zadnjem državnem (zimskem) prvenstvu ugnal vso konkurenco. Foto: Guliverimage

Ekipno tekmo je dobila SSK Ilirija 1 v postavi Maksim Bartolj, Matija Vidic, Rok Masle in Lovro Kos.

Peterka in Vtič zimska rekorderja

Največ naslovov zimskega državnega prvaka v samostojni Sloveniji med skakalci ima Primož Peterka, šest, sledita mu Peter Prevc in Robert Kranjec s po petimi naslovi. Med skakalkami, državna prvenstva potekajo od sezone 2002/03 naprej, ima največ naslovov Maja Vtič, prav tako šest, več kot dva ima še Ema Klinec, tri.

Primož Peterka je rekorder po številu zimskih državnih naslovov. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Skakalke in skakalci se bodo po prvenstvu vrnili na mednarodna tekmovanja, skakalke bodo svetovni pokal konec tedna nadaljevale na Japonskem, skakalci pa na Poljskem.