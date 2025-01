"Za vrhunski nastop, torej da bi lahko smučarske skoke izvajala sproščeno in z veseljem, je potrebna stoodstotna osredotočenost. Da bi to dosegla, se moram naučiti v celoti sprejeti in se sprijazniti s situacijami, ki so zame nenavadne oziroma niso skladne z mojimi vrednotami in osebnostjo. Prepogosto se pustim zmesti in blokirati zaradi teh nepotrebnih stranskih dejavnikov, kar mi krade veselje in v meni celo sproža misli, kot so: 'Končala bom sezono. Samo domov želim.' To bi bila ena možnost. A zavestno izbiram drugo: skakanje z veseljem. To namreč resnično obožujem," je zapisala Eva Pinkelnig na Instagramu.

Pretekli konec tedna je v Saporu osvojila osmo in deveto mesto, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa šesto.