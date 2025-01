Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je po prvi seriji in daljavi tekme 145 metrov zanesljivo vodil, v finalu Zakopan pa pristal pri 130 metrih in končal na četrtem mestu. Zmagal je vodilni v svetovnem pokalu Daniel Tschofenig, drugi je bil Johann Andre Forfang, tretji pa Jan Hörl, za katerim je Lanišek zaostal za štiri točke. Skakalce prihodnji teden čaka selitev na letalnico, prvi poleti sezone bodo v Oberstdorfu.

Anže Lanišek po četrtem mestu (video: SZS):

Na poljskem prizorišču je dišalo po prvih slovenskih posamičnih stopničkah sezone, celo po zmagi, a bo moral slovenski tabor na te še počakati. Potem ko je bil Anže Lanišek najdaljši (144) že na ekipni sobotni tekmi, je v prvi seriji nedeljske preizkušnje skočil še meter dlje in po polovici tekme zanesljivo vodil.

Pred najbližjim zasledovalcem Johannom Andreom Forfangom (137 metrov) je imel 11,9 točke prednosti, pred trojico Avstrijcev Danielom Tschofenigom (136) 12,1, Michaleom Hayboeckom (136) in Janom Hörlom (136) pa skoraj 15 točk.

Daniel Tschofenig do nove zmage. Foto: Guliverimage V finalu so se karte obrnile, do zmage je s tretjega mesta skočil Tschofenig, ki je ob močnem vetru v hrbet pristal pri 139,5 metrih, prevzel vodstvo in ga zadržal do konca. Forfang (136) je za vodilnim tekmovalcem zime zaostal 7,3 točke, Hörl pa je na zmagovalni oder napredoval s petega mesta in zaostal 7,4 točke.

Lanišek je v finalu napravil napako, skočil je 130 metrov, kar je na koncu zadostovalo za četrto mesto. Za zmagovalnim odrom je zaostal za štiri točke.

"Motiti se je človeško"

"Treba je sprejeti to lekcijo in iti naprej." Foto: Guliverimage "V prvi seriji fenomenalno ... moram se spet navaditi tega položaja, da vodim po prvi seriji, da sem visoko. Motiti se je človeško, delati napake je tudi človeško. Treba je sprejeti to lekcijo in iti naprej," je v prvi izjavi po tekmi za nacionalno televizijo dejal Lanišek.

Ob tem je povedal, kaj je šlo v finalnem skoku narobe: "Točno vem, kaj je šlo narobe, tako fizično kot psihološko. Če pogledam psihološko, se nisem umiril, 'zbezljal' sem. Kot sem rekel, gremo dalje."

Zajc v finalu napredoval, Prevc nazadoval

Do točk sta od Slovencev prišla še Timi Zajc, ki je v finalu pridobil tri mesta in končal kot 14., in Domen Prevc s 23. mestom. Prevcu je po 135 metrih po prvi seriji kazalo še bolje, zasedal je 13. mesto, a v finalu nazadoval za deset mest.

Timi Zajc po Zakopanah (video: SZS):

Tschofenig je po 15 tekmah v sezoni vodilni s 1.056 točkami, drugi je njegov rojak Hörl z 976 točkami. Najboljši Slovenec skupno je Lanišek na 11. mestu s 381 točkami.

Kos za pol točke zgrešil finale, debitant končal na 36. mestu

Lovro Kos je v prvi seriji končal na nehvaležnem 31. mestu in za pol točke zgrešil finale. Prvič je na tekmi svetovnega pokala nastopil Rok Oblak in na 36. mestu zaostal za finalom, tako da bo na premierne točke svetovnega pokala še počakal. Rok Oblak je prvo tekmo svetovnega pokala končal na 36. mestu. Foto: Guliverimage

Hrgota: Pripetila se mu je tehnična napaka

"Pošalili smo se, da če bi imel letos že kak zmagovalni oder več, ne bi naredil takšne napake. Morda se je v želji zgodila tehnična napaka, to se je stopnjevalo pri odskoku. Žal se ni izšlo v drugi seriji, je pa v prvi seriji naredil res vrhunski skok, enega lepših nasploh. Anže zna. Potrebno je samo sestaviti dva taka skoka. Je pa pomembno, da je raven skokov visoka in da je bil v igri do zadnjega. Pri ostalih fantih smo danes videli več napak kot včeraj, sicer rezultatsko ne tako slabo, ampak včeraj so veliko več pokazali na ekipni tekmi. To so malenkosti, ki lahko odločajo precej metrov. Smo pa že v soboto videli, da je raven skokov fantov visoka, je pa potrebno to samozavest prenesti tudi na posamično tekmo," je misli za nacionalno televizijo strnil glavni trener Slovencev Robert Hrgota.

Robert Hrgota po Zakopanah (video: SZS):

Selitev na letalnico

Smučarski skakalci se bodo preselili v Oberstdorf, kjer bosta konec prihodnjega tedna prvi tekmi na letalnici v tej sezoni.