Nika Prevc kljub napaki veliki tekmici odščipnila pomembne točke

Norvežanka Eirin Maria Kvandal je v Saporu prišla do prve letošnje zmage, potem ko je s 129,5 in 136,5 metra ter 248,4 točke zelo zanesljivo ugnala vse konkurentke. Druga je bila Nemka Selina Freitag, tretja pa še ena Norvežanka Thea Minyen Bjoerseth

Nika Prevc je bila prepričljivo najboljša v kvalifikacijah pred tekmo, nato pa je s 121,5 in 124,5 metra ter 210,5 točke zasedla 6. mesto, kar je njena najboljša uvrstitev na tekmah v Saporu. Po prvi seriji ji je kazalo še bolje, saj je bila četrta, v drugo pa naredila napako na mizi in posledično ni mogla izkoristiti dobrih razmer v zraku. Do točk je s 13. mestom prišla tudi Ema Klinec, ki je skočila 109 in 118,5 metra. Na nehvaležnem 31. mestu je ostala Taja Bodlaj, Katra Komar se ni prebila na tekmo.

"Ne glede na razmere in vse ostalo sem danes zadovoljna, ker sem izboljšala skoke od včeraj in grem lahko bolj mirno na novo postojanko," je po tekmi dejala Nika Prevc. V skupnem seštevku boja za veliki kristalni globus se je po nedelji spet nekoliko približala v rumeno oblečeni Katharini Schmid, ki je bila tokrat sedma, po prvi seriji pa enajsta. Pred odhodom v Zao Nika zdaj zaostaja 79 točk.

"Saporo je bila kar dobra postojanka. Naredila sem nekaj dobrih skokov. Danes mi je malo žal, ker sta bila skoka boljša kot včeraj, a je bil rezultat slabši, ampak se na stvari, na katere nimam vpliva, ne bom ozirala. Še naprej bom, kot sem si začrtala, sledila temu, da sem osredotočena na skoke," je izpostavila Klinec.

"Danes smo poskakali bolje. Zadovoljen sem z Emo, ki je v obeh serijah imela dokaj slabe razmere, kar se tu precej pozna. Škoda za Niko, ker je v drugem skoku naredila preveliko napako na mizi in ni mogla nadaljevati, kot bi si želela, imela pa je zelo dobre razmere, a jih tako na žalost ni izkoristila," je povzel dogajanje glavni trener Jurij Tepeš.

Svetovni pokal se bo konec prihodnjega tedna nadaljeval na srednji skakalnici v Zau.

