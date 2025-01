"Slovenija, povežimo se in pomagajmo Maticu, ki se spopada z uničujočo gensko boleznijo DMD. Vendar pa obstaja zdravilo, za katero moramo zbrati vrtoglavih 2,2 milijona evrov. Smo na pol poti in z vašo pomočjo nam bo zagotovo uspelo!" na družbenem omrežju Facebook sporoča skupina "Zdravilo za Matica - Društvo Vilijem Julijan".

Za skakalni dres Eme Klinec lahko sodelujete v dražbi do konca tedna, gre pa za res zgodovinski kos športne opreme. Slovenska skakalka je namreč v njem 18. marca leta 2023 kot prva ženska na uradni tekmi svetovnega pokala preletela 200 metrov. Ta rekord je sicer že leta 2003 dosegla Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz, a neuradno kot predskakalka na moški tekmi v Kulmu.

Zgodovinski polet Eme Klinec:

Neuradni svetovni rekord Avstrijke je zrušila prav Ema Klinec in na uradnem treningu pred prvimi ženskimi poleti v Vikersundu pristala pri 203 metrih. Naslednji dan na tekmi je nato Gorenjka poletela kar 226 metrov, ta rekord pa je 17. marca lani izboljšala Norvežanka Silje Opseth z 230,5 metra.

In svetovni rekord Eme Klinec:

That was totally outstanding performance from Ema Klinec 🇸🇮 in the first ever women's ski flying competition!



1⃣ 226 meters in the 1st round (new world record)

2⃣ 223.5 meters in the 2nd round

🏆Win by 41 points #fisskijumping #skijumpingfamily #RawAir #RawAir2023 pic.twitter.com/ZGrMrY8bS9