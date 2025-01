Nika Prevc po zmagi navdušila z izjavo #video

Vse od prihoda v Zao kaže Nika Prevc nenehno dobre skoke, piko na i pa je postavila na prvi posamični preizkušnji. Po prvi seriji je še nekoliko zaostajala za prvim mestom, na katerem je virtualno sedela Norvežanka Thea Minyan Bjoerseth, nato pa se v drugo z izvrstnim skokom 104,5 metra, kar je 1,5 metra manj od rekorda skakalnice, ki je v lasti Japonke Sare Takanaši, povzpela na sam vrh.

Poslušajte, kaj je po zmagi dejala Nika Prevc

Veselila se je 12. zmage v karieri in pete v tej zimi. Na zmagovalnem odru sta ji družbo delali še Bjoerseth in avstrijska veteranka Eva Pinkelnig, za katero je težko obdobje s psihološkega vidika, ki ga je uspešno prestala.

Povrhu vsega je njena velika tekmica za veliki kristalni globus, Nemka Katharina Schmid, imela najslabši dan v sezoni in osvojila vsega 16. mesto, kar je pomenilo, da je v skupnem seštevku svetovnega pokala Nika skočila prav tako na prvo mesto in bo v nedeljo na drugi posamični preizkušnji skakala v rumeni majici vodilne.

Njena prednost pred Nemko znaša sedem točk, tretja Selina Freitag, ki prav tako prihaja iz Nemčije, pa ima že velik zaostanek 286 točk.

"Po današnji tekmi sem zelo vesela. Najprej zato, ker sem se v drugi seriji lepo sprostila. V skoku sem uživala. Za konec sem pa dobila še rumeno majico, ki je zdaj ne dam," je odločno dejala Nika.

Ema Klinec je dan zaključila na 13. mestu, a je pričakovala več glede na predstave na uradnem treningu in v kvalifikacijah: "Imam več v nogah. Včeraj so bili dobri skoki, danes malenkostno slabši. A je to najboljši rezultat v zadnjih letih v Zau. Nekaj je. Za jutri si želim, da ponovim včerajšnji skok," se je Ema navezala na superekipno tekmo, ki bo v soboto ob 8.30, na njej pa bo skakala v paru z Niko Prevc.

Do točk svetovnega pokala se je prebila še Taja Bodlaj, ki je na 19. mestu izenačila svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu in je bila vidno vesela po koncu dneva: "Zelo sem zadovoljna s skoki in rezultatom. Izenačila sem svoj najboljši rezultat in že gledam naprej."

Glavni trener Jurij Tepeš ni v drugi seriji zamahnil le Katri Komar, ki se vnovič ni uvrstila med dobitnice točk. Je bil pa vesel, kako se je tekma razpletla: "Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljen. Predvsem s Tajo in Niko. Ema je naredila preveč napak, da bi se vmešala v boj za najvišja mesta. Jutri imamo novo tekmo in že gledamo proti njej."

V soboto bo superekipna tekma na sporedu ob 8.30 po našem času, nedeljska posamična pa ob 8. uri.