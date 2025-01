Norveška smučarska skakalka Silje Opseth se je po padcu v Saporu predčasno vrnila v domovino, kjer je opravila dodatne preglede, ki so pokazali poškodbo kolenske vezi, tako da je svetovna rekorderka že končala sezono.

Japonska turneja se je za Silje Opseth po grdem padcu v Saporu končala predčasno, po vrnitvi v domovino pa se je izkazalo, da bo morala predčasno končati tudi sezono.

Padec Silje Opseth si lahko ogledate v spodnji objavi:

Kot so zapisali pri norveški smučarski zvezi, so pregledi v Skandinaviji pokazali, da si je poškodovala notranjo stransko vez kolena. Operacija ne bo potrebna, a 25-letnica se v tej sezoni tekmovalno ne bo vrnila na skakalnice. "Njena vrnitev na skakalnico je predvidena pred začetkom sezone 2025/26," so zapisali na uradni spletni strani.

Na skakalnico naj bi se vrnila pred naslednjo sezono. Foto: Sportida

Dodali so, da bo prihodnji teden začela rehabilitacijo, šest tednov pa bo potrebovala opornico za stabilizacijo kolena. Če se bodo stvari odvijale v pravo smer, bo po desetih tednih lahko začela trenirati in krepiti kolena.

"Situacija je zelo žalostna za Silje in reprezentanco v smučarskih skokih, a imamo najboljše strokovnjake in lastnega zdravnika Gurija Ekåsa. Ta nam zagotavlja, da je Silje v najboljših rokah in da ji bomo zagotovili najboljšo mogočo pomoč pri njeni vrnitvi," je žalostno novico komentiral trener Christian Meyer.

Opseth, ki je upala, da bi lahko nastopila na domačem svetovnem prvenstvu (začelo se bo konec februarja v Trondheimu), v tej sezoni ni šlo po željah. Do peščice točk je prišla na zgolj treh tekmah, najvišje je bila na 20. mestu v Lillehammerju.