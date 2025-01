Zmagovalka kvalifikacij za petkovo posamično tekmo v japonskem Zau je Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Najboljša Slovenka je bila Nika Prevc na četrtem mestu, Ema Klinec je bila z drugo daljavo kvalifikacij peta. Na tekmo sta se uvrstili tudi drugi dve slovenski tekmovalki Taja Bodlaj in Katra Komar. Vodilna v skupnem seštevku Katharina Schmid je bila 15.

Ženska skakalna karavana se mudi na japonski turneji. Po Saporu skakalke čaka pester spored v Zau. Tam bodo tri tekme, v petek posamična, v soboto superekipna tekma v parih, v nedeljo pa še ena individualna preizkušnja.

Tekmovalke so že opravile kvalifikacije. Z daljavo dneva 101 meter je na njih zmagala Norvežanka Eirin Marii Kvandal, ki je skočila z najnižjega zaletnega mesta med vsemi. Skandinavka je za pet točk prehitela najboljšo s prvega treninga in prve tekme pretekli teden v Saporu Alexandrio Loutitt (99,5 metra). Najboljšo trojico kvalifikacij je zaokrožila Jacqueline Seifriedsberger, Avstrijka je pristala pri daljavi 100,5 metra in za zmagovalko zaostala 11 točk.

Eirin Maria Kvandal je zmagovalka kvalifikacij. Foto: Guliverimage

Na četrtem mestu je kvalifikacije končala Nika Prevc (94,5), tik za njo pa se je zvrstila Ema Klinec (100,5). Vstopnico za nastop na petkovi preizkušnji, na kateri bo sodelovalo 40 skakalk, sta si priskakali tudi Taja Bodlaj (84,5 metra) s 24. mestom in Katra Komar (77 metrov), ki je tekmo ujela z 38. mestom.

Prevc v skupnem seštevku svetovnega pokala zaostaja le za Katharino Schmid, ki se ji kvalifikacijski skok ni posrečil, zasedla je 15. mesto. Nemka ima pred Prevc – ta je v Zau lani zmagala na posamični in superekipni tekmi v parih – 78 točk prednosti.

Petkova posamična tekma je predvidena ob 8.30 po slovenskem času, 16.30 po lokalnem. V soboto bo na sporedu superekipna tekma v parih, v nedeljo pa še ena posamična.

Zao, kvalifikacije (ž):

