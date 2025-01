Norveškim smučarskim skakalcem v novi sezoni rezultatsko ne gre povsem po željah. Nekdanji skakalni as Andreas Stjernen je izpostavil, da je ena od ključnih stvari, ki otežuje daljše skoke, nizka vzletna hitrost. To pripisujejo pomanjkanju opreme za ustrezno pripravo smuči, saj je ta za zvezo, ki se je znašla v dolgovih, predraga.

Norveški skakalni tabor je pretekli konec tedna v Zakopanah na obeh tekmah končal na zmagovalnem odru. Na ekipni so bili dolgo na drugem mestu, po zadnjem skoku Anžeta Laniška pa zdrsnili na tretje, na posamični pa je Johann Andre Forfang zasedel drugo mesto, trojica pa se je zvrstila med 18. in 20. mestom.

Želje gostiteljev letošnjega svetovnega nordijskega prvenstva segajo višje od večine rezultatov letošnje sezone, v kateri gre najbolje sedmemu v skupnem seštevku Kristofferju Eriksenu Sundalu in osmemu Forfangu. Nekdanji skakalni as Andreas Stjernen meni, da višje uvrstitve Vikingom preprečuje nizka hitrost, ko se približujejo odskoku, in izpostavlja, da so se zaradi finančnih omejitev bolj osredotočili na drese, posledica pa je pomanjkanje sredstev za pripravo smuči.

Andreas Stjernen meni, da je ključni vzrok, da Norvežani niso višje, neoptimalna priprava smuči in posledično nizka hitrost. Foto: Guliverimage "Razlog za nizko hitrost so očitno smuči in morda struktura materiala, a menim, da predvsem priprava smuči, brušenje. Tudi Johann Andre Forfang ima ob vzletu nižjo hitrost od Avstrijcev," so besede nekdanjega ekipnega olimpijskega in svetovnega prvaka, ki danes deluje kot televizijski komentator, povzeli poljski mediji.

Forfang je imel na sobotni ekipni tekmi v primerjavi z Avstrijcem Danielom Tschofenigom, s katerim sta skakala v isti skupini, v prvi seriji 0,2 kilometra na uro nižjo hitrost, pri tem, da je skakal z enega zaletnega mesta višje, v finalni pa sta skakala z istega zaletnega mesta, Norvežan je imel za 0,8 kilometra na uro nižjo hitrost. Na posamični tekmi je v primerjavi z zmagovalcem Tschofenigom in tretjim Janom Hörlom v prvi seriji skočil z višjega zaletnega mesta, a so vsi trije imeli približno enako hitrost, v finalu so vsi skakali z istega zaleta, Norvežanova hitrost pa je bila za 0,4 oziroma 0,6 kilometra na uro nižja od Avstrijčevih.

Norveški trener Magnus Brevig se strinja, da je pomanjkanje ustrezne opreme za pripravo smuči in kadra velik izziv. Foto: Guliverimage Norveški trener Magnus Brevig se strinja, da je pomanjkanje ustrezne opreme za pripravo smuči in kadra, velik izziv: "Takšen stroj stane sto tisoč, 150 tisoč evrov, potem pa moraš imeti še nekoga, ki ga bo upravljal. Tega denarja preprosto nimamo."

Po informacijah poljske tiskovne agencije, je norveški športni direktor smučarskih skokov Jan Erik Aalbu potrdil klavrno finančno stanje, da proračuna praktično nimajo, saj da so močno zadolženi. Norveški skakalci so morali v pripravah na novo sezono tako seči tudi v svoj žep.