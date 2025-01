Legenda zaskrbljena zaradi tega, kar počno Avstrijci

Zakopane so bile prizorišče še enega uspešnega vikenda za avstrijsko skakalno reprezentanco. V soboto so njihovi skakalci prepričljivo slavili na ekipni tekmi, v nedeljo pa zasedli dve od treh mest na stopničkah, vključno z zmago na posamični preizkušnji vodilnega v skupnem seštevku Daniela Tschofeniga.

Trenutno ima Avstrija v svetovnem pokalu pet skakalcev med najboljšo deseterico, v pokalu narodov pa močno vodijo pred Nemci z več kot 2000 točkami prednosti.

Glavni trener avstrijske reprezentance Andreas Widhölzl in Andreas Goldberger. Foto: Guliverimage

"To je neverjetno, o tem sanjaš, ko delaš kot strokovnjak. To so tvoji kolegi, prijatelji, ki jih imaš rad. Preprosto čudovito je, ko jih lahko za mikrofonom le hvališ," je povedal Andreas Goldberger, a hkrati priznal, da ga takšna prevlada tudi skrbi.

"Seveda sem kot Avstrijec vesel, da smo tako dobri. A obenem me nekoliko skrbi, da bi zaradi tega mednarodno zanimanje za smučarske skoke upadlo, če bi ena država popolnoma dominirala. To se je zgodilo pri teku na smučeh z Norveško in ni dobro za nobeno disciplino. Več držav in več športnikov, ki so v ospredju, boljše je za šport. Nemci morajo biti dobri, Poljaki, Japonci itd. To je pomembno. Toda avstrijski funkcionarji nimajo razloga za slabo vest, ker jim gre vse tako popolno," pravi Goldi.

Daniel Tschofenig je osvojil prestižno novoletno turnejo in je tudi vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Po mnenju trikratnega zmagovalca svetovnega pokala bi se lahko avstrijska prevlada nadaljevala še več let. "Imamo vrhunske tekmovalce, skoraj vsi so že stali na stopničkah, trije so zmagali. Ta moč se bo ohranila skozi celotno zimo. A skrbijo me druge države in to, da bo Avstrija v naslednjih petih do desetih letih povsem prevladovala," je opozoril nekdanji svetovni prvak v poletih iz leta 1996 na domačem Kulmu.