V živo: Slovenke v boj za nove stopničke

Smučarske skakalke v japonskem Zau danes čaka nova tekma svetovnega pokala. V četrtkovih kvalifikacijah so bile uspešne vse štiri Slovenke – Nika Prevc, Ema Klinec, Taja Bodlaj in Katra Komar. Tekmovalke so že opravile s poskusno serijo, tekma pa se bo začela ob 8.30 po slovenskem času.