V Zau na Japonskem so se smučarske skakalke merile še na drugi posamični tekmi. Slovenska šampionka Nika Prevc je osvojila tretje mesto, s tem pa še povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala, saj je bila Katharina Schmid zgolj 12. Slavila je Jacqueline Seifriedsberger pred Eirin Mario Kvandal. Preostali slovenski finalistki Ema Klinec in Taja Bodlaj sta zasedli 15. in 21. mesto.

Nika Prevc je bila že po prvi seriji tretja, za vodilno Jacqueline Seifridsberger je zaostajala za 6,3 točke. Vse tri, ki so končale na stopničkah za zmagovalke, so isto mesto v finalu tudi obdržale. Avstrijka Seifriedsberger je na koncu Norvežanko Eirin Mario Kvandal ugnala za 2,9 točke, še 1,2 točke več je zaostala Prevc.

"Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna, manjkala mi je samo točnost na mizi. Zelo sem vesela, da sem popravila težave, ki sem jih imela v Sapporu," je po tekmi dejala tokrat tretjeuvrščena Prevc, ki se veseli tudi postanka v domovini pred naslednjim odhodom na tekme svetovnega pokala.

Nika Prevc po tekmi (video: SloSki):

Ema Klinec je v finalu pridobila dve mesti in končala 15., Taja Bodlaj pa je dve izgubila in zasedla 21. mesto. Katri Komar (36.) se ni uspelo prebiti v finale.

Tudi Klinec je bila zadovoljna z današnjim nastopom, sploh ker ji ta skakalnica povzroča kar nekaj težav: "Sledila sem neki niti glede skokov, kot smo se zmenili. Nisem divjala in ja, rezultat je soliden." Podobno je razmišljala tudi Bodlaj, ki se prav tako veseli vrnitve domov.

Ema Klinec in Taja Bodlaj po tekmi (video: SloSki):

Zao, posamična tekma:



1. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 235,4 točke

2. Eirin Maria Kvandal (Nor) 232,5

3. Nika Prevc (Slo) 231,3

4. Alexandria Loutit (Kan) 226,6

5. Anna Odine Stroem (Nor) 220,7

6. Thea Minyan Bjoerseth (Nor) 219,7

...

15. Ema Klinec (Slo) 192,3

21. Taja Bodlaj (Slo) 175,5



- brez finala: 36. Katra Komar (Slo)



Svetovni pokal, skupni vrstni red (13/25):



1. Nika Prevc (Slo) 893 točk

2. Katharina Schmid (Nem) 848

3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 586

4. Selina Freitag (Nem) 579

5. Eva Pinkelnig (Avt) 538

6. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 512

...

11. Ema Klinec (Slo) 406

28. Taja Bodlaj (Slo) 56

37. Nika Vodan (Slo) 20

39. Tina Erzar (Slo) 16

...

Zadovoljen tudi Tepeš

Dekleta je pohvalil tudi trener reprezentance Jurij Tepeš, ki si je ob tem zaželel še, da bo pot nazaj v Evropo potekala brez zapletov.

Jurij Tepeš po tekmi (video: SloSki):

Prevc, ki je s petkovo zmago prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, je s tretjim mestom prednost v skupnem seštevku povečala na 45 točk, saj je Nemka Katharina Schmid tokrat zasedla zgolj 12. mesto. Nasploh se vse do te postojanke vodilna v skupnem seštevku v Zau ni znašla najbolje in se ni spoprijateljila s skakalnico.

Po današnji tekmi v Zau se dekleta selijo v Nemčijo, konec tedna se bodo pridružile fantom na tekmah svetovnega pokala v Willingenu. Že v petek, 31. januarja, bo tam na sporedu zanimiva preizkušnja mešanih ekip.

Prevc najboljša Slovenka že v kvalifikacijah

V kvalifikacijah, ki so jih izvedli uro pred tekmo, so bile uspešne vse slovenske skakalke. Prevc je s 95,5 metra in 114,6 točke zasedla peto mesto. Klinec je bila 20. (84 metrov), Bodlaj 24. (88 metrov), Komar pa 39. (79,5 metra).

Prevc in Klinec sta sicer v soboto v Zau nastopili na superekipni tekmi in končali tik pod odrom za zmagovalke.