Kakšen dan za ženske smučarske skoke, dekleta so prvič v zgodovini letela na uradnem treningu v Vikersundu, kjer je Ema Klinec v drugi seriji za trening kot prva ženska preletela magično mejo 200 metrov in pristala pri 203 metrih. V tretji trening seriji je Kanadčanka Alexandria Loutitt ob pomoči vzgornika postavila novo žensko rekordno znamko 222 metrov, vodilna na turneji Klinčeva pa je kar s petih zaletnih mest nižje poletela 221 metrov in zanesljivo dobila še drugi trening skok ter napovedala boj za nedeljsko zmago. Premierna ženska tekma na letalnici bo v nedeljo ob 10. uri.

Dolgo časa so se v pisarnah in ob skakalnicah pogovarjali, kdaj bo napočil trenutek, ko bodo skakalke dobile zeleno luč za nastop na letalnicah. Lani je padla odločitev, da bodo to priložnost dobile letos v Vikersundu. Morale bi leteti že v petek, a sta sneg in veter prestavila premierni uradni trening smučarskih skakalk na letalnici za en dan.

Sobota pa je za 15 skakalk – 14 najboljših v razvrstitvi turneje Raw Air in Japonko Juki Ito, ki je bila na zadnji tekmi diskvalificirana in ni izpolnjevala pogojev za nastop, a so ji na pobudo preostale ženske skakalne družine prižgali zeleno luč – prinesla prelomnico. Tri serije poletov na uradnem treningu, na katerih je imela eno od glavnih besed vodilna v seštevku turneje Ema Klinec.

24-letna Slovenka je v drugi seriji za trening kot prva ženska preletela mejo 200 metrov (pred 20 leti je Daniela Iraschko Stolz na posebnem treningu na Kulmu pristala pri 200 metrih) in se v zgodovino vpisala s poletom, dolgim 203 metre, kar je bil nekaj minut tudi neuradni svetovni rekord.

Polet Eme Klinec (203 metre):

Nowy rekord świata kobiet w długości skoku: 203 metry w wykonaniu 🇸🇮Emy Klinec! #Vikersund @skijumpingpl pic.twitter.com/7UT4a7eZ2O — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) March 18, 2023

Klinčeva je drugo trening serijo dobila z dobrimi osmimi točkami naskoka pred Lundbyjevo in desetimi pred tretjo Juki Ito.

Klinčeva s petih zaletnih mest nižje le meter manj od Loutittove

Nato pa tretja serija za trening, ki so jo ob vzorniku začeli z 19. naleta. Najprej je dosežek Klinčeve preskočila Maren Lundby (212,5), nato pa še svetovna prvakinja z velike skakalnice iz Planice Alexandria Loutitt, ki je poletela do nove najboljše ženske znamke 222 metrov. Loutittova je žirijo prisilila v konkretno znižanje zaletnega mesta, znižali so ga za pet mest, na 14.

Alexandria Loutitt je poletela do rekordnih 222 metrov. Foto: Sportida

Klinčeva je kljub znižanju poletela do 221 metrov, le meter manj od Kanadčanke, in bila zanesljivo najboljša v tretji trening seriji. Loutittovo je prehitela za 30 točk, tretjo Lundbyjevo za 36 točk.

"Kaj naj rečem? Zelo, zelo lep preizkus letalnice in prvi zgodovinski poleti za ženske uradno. Zelo sem vesela, da smo vse pokazale lepe, varne in na koncu tudi zelo dolge skoke. Zelo sem uživala. Sploh moj tretji polet je bil res dober. S tako popotnico grem jutri naprej. Potrebno pa je najprej narediti svoje delo in potem videti, kaj prinesejo metri. Danes je bilo res super," je po poletih v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Ema Klinec.

Prvo serijo uradnega treninga so začeli z 18. zaletnega mesta. Kot prva je skočila Japonka Juki Ito in poletela 182,5 metra. Po poletu Loutittove 186,5 metra in vse močnejšem vzgorniku so nalet znižali za dve mesti. Silje Opseth je tako s 16. naleta prav tako skočila 186,5, prejela 11,2 točke odbitka za veter in prevzela vodstvo. Norvežanka je dobila prvi trening, 10,7 točke pred Itovo in 11,7 točke pred Katharino Althaus (175 metrov). Četrta je bila Loutittova, peta s 15,7 točke zaostanka Ema Klinec (172 metrov).

Nika Križnar je v prvo poletela 154,5 metra in bila 6., v drugi seriji za trening (158 metrov) je bila 10., v tretji pa je imela s poletom, dolgim 170 metrov, 8. rezultat.

Nika Križnar je bila na treningu 6., 10. in 8. Najdlje je poletela 170 metrov. Foto: Sportida

Zupančič: Veseli, da se je končalo varno, za rekord bi potrebovali eno zaletno mesto višje

"Veseli smo preizkusa za vse dekleta, za vse se je končalo varno. Čestitam prav vsem, da so pokazale, da znajo leteti, pokazale so tudi pogum." Foto: Grega Valančič/Sportida "Dočakali smo ženski preizus letalnice. Žirija je danes opravila lepo delo, lepo postopoma je šlo vse. Prva tekmovalka, ki sem ji zamahnil, je bila Nika Križnar. Druga tekmovalka je bila Ema Klinec. V prvem skoku nismo videli skoka čez 200 metrov, ki smo ga najbolj pričakovali. V drugem skoku se je to zgodilo prav s strani vodilne tekmovalke Eme Klinec. S poletom 203 metre gre v zgodovino. Zadnji, tretji skok, je bil še boljši. Žirija je dovolila malenkost več. Za svetovni rekord, ki ga je prevzela Loutitt, bi potrebovali eno zaletno mesto več. Mogoče so tu šli malce prenizko. Emin skok je bil ponovno perfekten. Tri, štiri tekmovalke so letele čez 200 metrov. Emin skok pa je bil za 30 točk več vreden od svetovnega rekorda. Res ji vse čestitke, danes je naredila res zelo, zelo lepo delo. Veseli smo preizkusa za vse dekleta, za vse se je končalo varno. Čestitam prav vsem, da so pokazale, da znajo leteti, pokazale so tudi pogum," pa je po poletih dejal glavni trener Zoran Zupančič.

Boj za skupno zmago

Nedeljska premierna tekma za ženske na letalnici se bo začela ob 10. uri. Tekma ne bo štela v seštevek svetovnega pokala, bo pa štela v seštevek norveške turneje. Na tej vodi Ema Klinec, ki ima 20,8 točke naskoka pred Althausovo. Njena rojakinja Selina Freitag na tretjem mestu zaostaja 38,8 točke. Na sedmem mestu je Nika Križnar, ki zaostaja 112,2 točke.

Ema Klinec vodi v seštevku turneje. Foto: Sportida Skupna zmaga na norveški turneji tekmovali prinese 40 tisoč evrov, za drugouvrščeno so organizatorji pripravili 15 tisoč, za tretjo pa pet tisoč evrov.

Tretji trening skok, letalnica Vikersund 1. Ema Klinec 221 metrov - 163,4

2. Alexandria Loutitt 222 - 133,4

3. Maren Lundby 212,5 - 127,5

4. Katharina Althaus 190 - 124,1

5. Juki Ito 200 - 116,5

6. Selina Freitag 174 - 106,6

7. Eva Pinkelnig 172 - 105,6

8. Nika Križnar 170 - 103,2

... Drugi trening skok, letalnica Vikersund 1. Ema Klinec 203 metre - 126 točk

2. Maren Lundby 199 - 117,8

3. Juki ito 191,5 - 115,8

4. Silje Opseth 194 - 105,7

5. Katharina Althaus 176 -89,8

...

10. Nika Križnar 158 - 60,7 Prvi trening skok, letalnica Vikersund

1. Silje Opseth 186,5 metra - 107,4 točke

2. Juki Ito 182,5 - 96,7

3. Katharina Althaus 175 - 96,2

4. Alexandria Loutitt 186,5 - 94

5. Ema Klinec 172 - 91,7

6. Nika Križnar 154,5 - 69,4

7. Selina Freitag 147,5 - 64,2

8. Abigail Strate 158,5 - 62,7

9. Eva Pinkelnig 147 - 59,7

10. Maren Lundby 131,5 - 43

...

Vikersund, trening