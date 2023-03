Zgodovinski dan za ženske skoke prestavljen

Smučarske skakalke bodo na prve polete morale počakati do sobote, petkov trening v Vikersundu je zaradi sneženja in vetra odpovedan.

Smučarske skakalke bi morale biti danes priča mejniku. Na letalnici v Vikersundu, kjer jih v nedeljo čaka zgodovinska tekma, bi morale opraviti prvi trening, a ga ne bodo, saj je ta zaradi neugodnih vremenskih razmer – sneženje in veter – odpovedan. Trening bodo poskušali izpeljati v soboto ob 10. uri, v nedeljo ob 10. uri pa še premierno žensko tekmo na letalnici, na kateri bo lahko letelo 15 skakalk, med njimi tudi Nika Križnar in vodilna v seštevku turneje Ema Klinec. V preteklosti so posameznice že letele na letalnicah, vendar jih zdaj premierno čaka preizkušnja, ki bo sicer štela le za razvrstitev na norveški turneji Raw Air. Bomo videli novi rekord, ki zdaj znaša 200 metrov?

Dolgo časa so se v pisarnah in ob skakalnicah pogovarjali, kdaj bo napočil trenutek, ko bodo skakalke dobile zeleno luč za nastop na letalnicah. Lani je padla odločitev, da bodo to priložnost dobile letos v Vikersundu.

Nastopilo bo 15 najboljših v razvrstitvi turneje Raw Air, kot šestnajsto pa so dodali Japonko Juki Ito, ki je bila na zadnji tekmi diskvalificirana in ni izpolnjevala pogojev za nastop. Na zadnji tekmi je namreč prepozno zapustila startno rampo ob zeleni luči, zato je v seštevku turneje padla na 20. mesto in ni bila med najboljšo petnajsterico, ki ima pravico nastopa na poletih. A so ji pogledali skozi prste.

Vikersund je zajelo sneženje in veter, ki ne dopuščata varne izvedbe poletov. Se bo skakalk in organizatorjev vreme usmililo v soboto in nedeljo? Foto: Sportida

Petkov trening odpovedan

Že danes bi morale skakalke opraviti prvi uradni trening na letalnici, a je petkov ženski spored odpovedan, so zjutraj zapisali pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis). Vzrok je huda zima, ki je zajela območje in s seboj prinesla zajetno sneženje in veter.

Women’s training in Vikersund is cancelled due to the wind/snow situation. Next Training in Vikersund for women will take place as scheduled tomorrow, Saturday, at 10:00.#fisskijumping #skijumpingfamily #RawAir #RawAir2023 — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 17, 2023

Sobotni trening je predviden ob 10. uri, nedeljska tekma prav tako ob 10. uri.

Pričakovati je, da bo padel svetovni rekord. Leta 2003 je na Kulmu na posebnem treningu Avstrijka Daniela Iraschko (zdaj Iraschko-Stolz) skočila natanko 200 metrov, kar je uradno najdaljši ženski polet v zgodovini smučarskih skokov.

Pod vprašajem je tudi današnji moški spored, skakalci bi morali trening opraviti ob 14.45, ob 17. uri pa bi morale slediti kvalifikacije.