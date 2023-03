V živo: Lanišek z daljavo prve serije v boju za zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lillehammer, posamična tekma:

Poleg Anžeta Laniška so se v sredo skozi kvalifikacije uspešno prebili še Žiga Jelar, Lovro Kos, Rok Masle, Domen Prevc in Timi Zajc, ki je dosegel najdaljšo daljavo kvalifikacij (144 metrov) in bil v kvalifikacijah tretji.

Anže Lanišek je v prvi seriji s 139 metri poskrbel za daljavo dneva. Skočil je v dobrih vetrovnih pogojih, nekaj točk pa je izgubil pri sodnikih in zasedel drugo mesto. Za vodilnim Avstrijcem Danielom Tschofenigom (136,5 m) ima 2,4 točke zaostanka. Tretji po prvi seriji je še en Avstrijec Stefan Kraft.

V finalu bodo skakali še Timi Zajc (127 m), Rok Masle (127,5 m), Lovro Kos (124 m) in Žiga Jelar (120,5 m). Napadali bodo s 15., 18., 23. in 29. mesta. Domen Prevc je zmogel le 91,5 metra in tekmo končal na 48. mestu.

V skupnem seštevku turneje vodi Halvor Egner Granerud, drugi je Stefan Kraft, tretji pa naš Anže Lanišek.

Lanišek dobro razpoložen

V današnji poskusni seriji je Lanišek (128,5 m) zabeležil peti izid, najboljšega pa Norvežan Halvor Egner Granerud (137 m). Najboljši so skakali s petega zaletnega mesta, Rok Masle (135,5 m) pa je s sedmega skočil na 13. mesto, Lovro Kos (127,5 m) je bil 18., Žiga Jelar (109 m) pa 41. Domen Prevc in Timi Zajc sta poskusni skok izpustila.

Turneja Raw Air se bo končala ta konec tedna v na letalnici v Vikersundu. Že jutri ob 17. uri skakalce čakajo kvalifikacije, prva tekma bo v soboto (16.30), druga pa v nedeljo (16.00). Prvič v zgodovini bodo v nedeljo (10.00) na letalnici tekmovala tudi dekleta, pravico nastopa bo imelo 15 najboljših v seštevku norveške turneje.

