Skakalke se bodo po Lillehammerju preselile na zadnjo postajo norveške turneje Raw-Air, ki bo prav posebna. V Vikersundu nekatere čaka prva tekma v zgodovini na letalnici. Letelo bo lahko le 15 najvišje uvrščenih tekmovalk turneje Raw-Air. Tekmovalka mora biti na dan prvega treninga (petek, 17. marec) polnoletna, v soboto sledi nov trening, v nedeljo pa tekma. Ta ne bo štela v seštevek svetovnega pokala, bo pa štela v seštevek norveške turneje. Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz je že letela. Pred dvema desetletjema je v sklopu treninga na Kulmu poletela 200 metrov.

Nekdanji glavni trener ženske A-reprezentance, zdaj pa odgovorni trener deklet v Državnem panožnem nordijskem centru v Kranju Stane Baloh se veseli konca tedna na Norveškem. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Vse bližje je premierna tekma smučarskih skakalk na letalnici v Vikersundu. Nestrpno čakate konec tedna?

Res že komaj čakam ta dan, ki bo poseben, saj je samo enkrat prvič. Predvsem upam, da bomo videli lepo reklamo za ženske skoke, polete, da bo vreme lepo, da bo ravno prav vetra in da bodo poleti dolgi.

To bo neke vrste prelomnica za ženske skoke. Letalnica predstavlja korak naprej.

A letelo bo lahko omejeno število tekmovalk, 15 najvišje uvrščenih na norveški turneji Raw-Air, ki morajo biti pred prvim treningom polnoletne. Kako gledate na to pravilo? Morda bi katera, ki ne bo med 15, imela več poguma, da sploh poleti.

Menim, da je kar prav, da je FIS (Mednarodna smučarska zveza, op. a.) tekmo omejila na 15 najboljših skakalk s turneje, saj vse ne bi upale na velikanko, prav tako menim, da prav vsaka ne bi bila sposobna varno leteti na velikanki. Prav je, da so število omejili, da res ne bi bilo kakšne negativne reklame. Velikanka je le velikanka.

Vedno je tako, da je treba pravila vnaprej postaviti, saj nekdo odgovarja za izvedbo tekmovanja. Verjetno bo kakšno dekle končalo zunaj petnajsterice, pa bi morda v Vikersundu bolje letelo kot kakšno, ki bo med 15, a preprosto je treba postaviti neko mejo, ker se lahko pojavi kalkuliranje, špekuliranje in se ta odgovornost malo prenaša z enega na drugega.

Verjamem, da bo kateri od trenerjev kakšno mlado tekmovalko ali pa tako, za katero sam vidi, da ni stoodstotno pripravljena za velikanko, pa tudi če bo med 15 v seštevku turneje, raje potegnil ven in ne bo letela.

Nika Prevc, ki je del mladink DNPC, v družbi trenerjev Staneta Baloha in Jurija Tepeša ob januarskem zmagoslavju na Olimpijskem festivalu evropske mladine. Prevčeva bo 15. marca dopolnila 18. let. V seštevku turneje je trenutno 16. Foto: Aleš Fevžer/OKS

Eno mlado tekmovalko, ki je del norveške turneje in je ravno danes dopolnila 18 let, dobro poznate. Nika Prevc znotraj DPNC deluje pod vašim okriljem, v seštevku turneje je blizu petnajsterici (trenutno je 16.). Kako gledate na njen položaj in Vikersund?

Nika je še zelo mlada. Res je, da bo ravno pred poleti dopolnila 18 let. Mi smo se nekako dogovorili, da z odločitvijo o poletih počakamo povsem do konca, da najprej vidimo, kako bo šlo na teh tekmah pred Vikersundom. Na koncu se bomo skupaj odločili, ali ima smisel ali ne.

Že vso sezono ima malo težav na večjih skakalnicah, ker je nekoliko preveč agresivna. Velikanka je zahtevna stvar, veliko je odvisno tudi od pogojev, zato vse skupaj puščamo odprto.

Z glavo skozi zid v skokih, še posebej pa na velikankah, ne gre ...

Čeprav je želja po letenju velika, se z glavo skozi zid res ne izplača. Nika ima pred seboj še celotno kariero. Dobro je, če si ob takem dogodku zraven, a ne za vsako ceno.

Se boste z njo pred Vikersundom še sami kaj pogovorili? Koliko sta med turnejo v stiku?

Držim se načela, da ne treniram s kavča. Po tekmi napiševa kakšno sporočilo, a je ne kličem. Morda napišem kakšno stvar, ki jo vidim po televiziji, ne vpletam pa se neposredno v stvari, saj je na prizorišču trener, ki stoji na skakalnici in veliko več vidi. Povsem drugače je spremljati tekmo na prizorišču kot pa doma.

Ne želim biti kavč trener. Moji napotki v sporočilu so bolj spodbuda ali pa tolažba, če ji ne gre, kot si želi, vse drugo pa mora reševati ekipa na terenu.

"Glede na postavitev skakalnice na koncu vedno pridemo do Vikersunda." Foto: Sportida

Je Vikersund pravšnji za tekmovalni debi skakalk na letalnic?

Vikersund naj bi bil taka letalnica, ki naj bi bila najbolj prijazna tudi do deklet. Imamo še Kulm, Oberstdorf in Planico ... Z Jurijem (Tepešem, op. a.) sva se veliko pogovarjala o tem, saj je on spoznal vse te letalnice.

Po eni strani je Vikersund, če bodo res idealni pogoji, najprimernejši. Morda bi bil lahko tudi Kulm, a ta je kdaj lahko zahrbten zaradi vetra, ali pa Oberstdorf, a tam je zalet tako izpostavljen in tako visok ... Glede na postavitev skakalnice na koncu vedno pridemo do Vikersunda.

Najverjetneje pozitivne nervoze ni le pri tekmovalkah, pač pa tudi pri odgovornih za izvedbo tekme. Tudi njim verjetno ne bo lahko.

Zagotovo jim ne bo. Sicer imajo izkušnje iz moškega dela, ampak tu bo drugače. Menim, da bodo bolj previdni, saj, po domače povedano, ne želijo pljuniti v lastno skledo.

Če so enkrat dovolili, da letijo, si zagotovo ne želijo, da bi se pojavile kakršnekoli težave. Vse skupaj bi radi izpeljali kot lepo promocijo ženskih poletov. Čim bolje, s čim manj stresa. Tudi sam si želim, da bi bilo čim manj stresa in čim več užitka.

Naloga za odgovorne bo zahtevna, a Miran Tepeš je tako izkušen, da verjamem, da bo žirija odločala pametno in v korist tekmovalk.

"Naloga za odgovorne bo zahtevna, a Miran Tepeš je tako izkušen, da verjamem, da bo žirija odločala pametno in v korist tekmovalk." Foto: Sportida

Verjetno si želite tudi, da bi se v prihodnosti letalnica zasidrala v ženskem svetovnem pokalu (tekma v Vikersundu bo štela v skupni seštevek turneje, ne pa v skupni seštevek svetovnega pokala).

Trenutno so sicer tekmovanja narejena tako, da jih gre iz kvalifikacij na tekmo 40, nato 30 v finale. Na skakalnicah se to da, ne vem, kako bi bilo s 30 skakalkami na letalnici. Ne vem, kako o vsem tem razmišlja FIS, morda pa bodo našli kakšno drugo formulo. Si pa seveda želim, da bi bila letalnica že prihodnje leto v programu svetovnega pokala.

Pred Vikersundom veseli odlična forma vodilne v seštevku turneje Eme Klinec, Nika Križnar, ki je imela v tej sezoni sicer nemalo težav z zdravjem in poškodbo, pa je že večkrat dejala, da želi leteti ...

Menim, da starejše, rutinirane tekmovalke komaj čakajo, da bodo letele. Je pa treba omeniti eno stvar, in sicer da bo treba obdržati mirno, hladno glavo. Moramo vedeti, da bo šlo v Vikersundu za rekorde, ali osebne ali svetovne. Ob vsem tem se je treba ohladiti, biti miren, zbran, osredotočen. Tega se morajo skakalke zavedati. Ema Klinec je vodilna na norveški turneji. Foto: Sportida

Adrenalina bo veliko. Ta se lahko kdaj pomeša tudi s strahom, pa ne s strahom pred poletom, ampak s strahom, kaj bo, kako bo ... V boljši formi ko si, bolj si samozavesten, a verjamem, da se dvomi pred neznanim pojavljajo pri vseh, tudi pri najboljših.

Skakalke delujejo malo drugače kot fantje, so malo bolj čustvene, bolj dovzetne za zunanje vplive. Čustva jih kdaj ponesejo v eno ali pa drugo smer. Prav je, da so čustva prisotna, ker morajo biti, a treba jih bo pravilno usmeriti, v pozitivno smer, in biti res zbran do konca skoka. Dokler ne odpneš smuči, ni konec poleta.

Kakšno je vaše sporočilo skakalkam, predvsem slovenskim, ki bodo letele v Vikersundu?

Želim jim čim daljše polete. Dolgo časa je bila 200-metrska znamka neka meja pri fantih, mislim, da je zdaj pri dekletih to prva meja. Jaz si želim, da jih bo čim več skočilo več kot 200 metrov, pa da bodo, sploh Ema in Nika, pa če bo morda še kakšna zraven, predvsem uživale. Dlje ko letiš, bolj uživaš. Upam, da bodo čim dlje letele. Verjamem, da bo prisoten tudi tekmovalni naboj, ker bo štelo za turnejo, a želim jim predvsem, da uživajo.

Upam, da bo to ena prava reklama za ženske skoke, še ena kljukica, ena stopnička k izenačitvi možnosti deklet s fantovskimi skoki.

Nika Križnar, ki ji težave v tekoči sezoni sicer niso prizanašale, je večkrat dejala, da si želi leteti. Foto: Anže Malovrh/STA

Še beseda o prihodnosti. Sami imate dober vpogled v skakalni podmladek. Kako ste zadovoljni s celotno sliko pri dekletih?

Za zdaj rezultati kažejo, da smo na pravi poti, da je sistem v Kranju, ki vključuje šolanje in treninge v okviru DPNC, prava pot. Znotraj tega sistema je potem še mladinska reprezentanca.

Rezultati kažejo, da imamo najmočnejši podmladek v Evropi, dekleta posegajo po stopničkah na različnih ravneh tekmovanj. Menim, da nas ne sme skrbeti za razvoj, moramo pa paziti, da ne bomo zaspali na rezultatih, lovorikah ...

Mi imamo nekaj tekmovalk, za katere lahko v prihodnjih letih postopoma računamo, da bodo dopolnile tudi A-reprezentanco. Piramida je ozka, vse ne bodo prišle skozi, so pa posameznice, ki že zdaj kažejo, da bodo v prihodnjih letih lahko zapolnile vrzel, ki v A-reprezentanci nastane malo zaradi poškodb malo pa, ker se dekleta odločijo za konec kariere in gredo drugim izzivom naproti.

Za zdaj nas ne skrbi, bo pa treba še naprej vlagati, razvijati, iskati nove izzive, ker brez tega ne gre.

Baloh se za prihodnost slovenskih ženskih smučarskih skokov ne boji, a opozarja, da ne smejo zaspati, saj konkurenca ne počiva. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Konkurenca ne spi, kar se je pokazalo v svetovnem pokalu.

Res je. Ko smo na vrhu, moramo vedno pričakovati, da nam bo konkurenca poskušala slediti. To je naravno. In če v nekem trenutku nisi pozoren in misliš, da so vsi pod teboj, se ti lahko hitro zgodi, da se drugi znajdejo ob tebi ali pa kar pred teboj.

Tudi če si na vrhu, moraš napadati, poskušati še napredovati. Je pa tako, da se tekmovalke in trenerji po uspehih, ki jih v lanski sezoni pri naših dekletih ni bilo malo, lahko počutijo malo prazne. To je treba sprejeti, se znova napolniti in še bolj gristi do rezultatov. Ema dokazuje, da se to da narediti, da je treba samo sprejeti trenutno stanje in delati naprej.