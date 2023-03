Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedski ženski tabor se je na uvodnih tekmah svetovnega pokala smučarskih skokov veselil sploh prvih stopničk na tej ravni tekmovanja. Na te je skočila Frida Westman. 22-letnica je na uvodni tekmi zasedla četrto mesto, na drugi pa je na tretjem zaostala le za zmagovalko Evo Pinkelnig in Katharino Althaus.

Po finalnem doskoku je v kolenu začutila bolečino, upala je, da bo kljub tej že v začetku decembra tekmovala v Lillehammerju, a so zdravniške preiskave pokopale njene tekmovalne upe. Nova poškodba kolena jo je oddaljila od skakalnic, izpustila je tudi svetovno nordijsko prvenstvo, zdaj pa je, kot poroča skijumping.pl, pripravljena na vrnitev v svetovni pokal.

"Ne pričakujem stopničk, saj trenutno nisem na tej ravni. Vesela bom, če dosežem to, na čemer trenutno delam. Za menoj so zahtevni meseci. Začelo se je odlično, nato pa se je s poškodbo vse obrnilo. A na to gledam kot na lekcijo. Vem, kaj moram izboljšati, tudi pri pristanku, da zmanjšam tveganje za poškodbo kolena," pravi 22-letna smučarska skakalka.

Norveška turneja se bo s prologom/kvalifikacijami začela v petek. Foto: Sportida

Začetke na Holmenkollnu, zaključek na letalnici

Četrta izvedba ženske turneje Raw Air se bo v petek začela na Holmenkollnu, nadaljevala v Lillehammerju, končala pa v Vikersundu, kjer bo do takrat 15 najboljših skakalk v seštevku turneje lahko del zgodovinske tekme na letalnici − ta se ne bo štela v seštevek svetovnega pokala.

Skupno zmago s turneje Raw Air brani Nika Križnar. Organizatorji za zmagovalko pripravljajo 40 tisoč evrov, za drugouvrščeno 15 tisoč, za tretjo pa pet tisoč evrov.

Po norveški turneji se bodo skakalke preselile v Lahti, kjer bodo 24. marca končale sezono.

Turneja Raw Air 2023 Oslo Petek, 10. marec

17.00 kvalifikacije, moški

20.00 kvalifikacije, ženske Sobota, 11. marec

14.40 posamična tekma, moški

18.00 posamična tekma, ženske Nedelja, 12. marec

11.15 kvalifikacije, moški

13.00 kvalifikacije, ženske

14.15 posamična tekma, ženske

16.30 posamična tekma, moški Lillehammer Ponedeljek, 13. marec

11.30 kvalifikacije, ženske

16.30 posamična tekma, ženske

20.30 kvalifikacije, moški Torek, 14. marec

16.10 posamična tekma, moški

19.30 kvalifikacije, ženske Sreda, 15. marec

16.30 posamična tekma, ženske

19.15 kvalifikacije, moški Četrtek, 16. marec

16.30 posamična tekma, moški Vikersund* Petek, 17. marec

17.00 kvalifikacije, moški Sobota, 18. marec

16.30 posamična tekma, moški Nedelja, 19. marec

10.00 posamična tekma FIS, ženske*

14.30 kvalifikacije, moški

16.00 posamična tekma, moški *Tekma se ne šteje v seštevek svetovnega pokala; nastopi lahko 15 najboljših iz seštevka turneje Raw Air − seštevek iz Osla in Lillehammerja −, skakalka mora biti polnoletna.