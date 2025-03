V živo: izjemna Nika Prevc do svetovnega rekorda!

Najboljša smučarska skakalka zime Nika Prevc je z deveto zaporedno posamično zmago (sedmo zaporedno v svetovnem pokalu) v četrtek v velikem slogu potrdila drugi veliki kristalni globus, ki ga bo prejela čez teden dni v Lahtiju. Pravkar poteka uradni trening za sobotno in nedeljsko posamično tekmo na letalnici Vikersundbakken. Želja Nike Prevc je bila prvič poleteti prek 200 metrov, kar ji je uspelo že na prvem treningu, ko je poletela kar 236 metrov, kar je nova najboljša ženska znamka do zdaj! Lani je Silje Opseth poletela pol metra dlje, a pri tem padla. Prek 200 metrov je v prvi trening seriji poletela le še Eirin Maria Kvandal (201,5), ki je za kar 37 točk zaostala za Prevc. Ema Klinec (1975,) je bila na prvem treningu četrta.

Polet Nike Prevc (236 metrov):

Nika Prevc 🤤🤤 pic.twitter.com/meONyn7wjn — Stian André Skinnes (@SASkinnes) March 14, 2025

Vikersund, trening (ž):

Smučarske skakalke in smučarski skakalci so se iz Osla preselili v Vikersund, kjer tako ženske kot moške v soboto in nedeljo čakata posamični tekmi na letalnici Vikersundbakken.

Na tej sta bila postavljena oba uradna svetovna rekorda. V moški konkurenci je z 253,5 metra od leta 2017 rekorder Avstrijec Stefan Kraft, v ženski pa ga je z 230,5 metra od lani držala Norvežanka Silje Opseth, ki je zaradi poškodbe predčasno končala sezono. Opseth je sicer lani poletela 236,5 metra, a pri tem padla, tako da polet uradno ne velja za rekord.

A od danes je nova svetovna rekorda Nika Prevc, ki je v Vikersund odšla z željo, da prvič preskoči mejo 200 metrov. To ji je uspelo že na prvem treningu pred sobotno tekmo. Skakalka iz Dolenje vasi je že ob prvem poletu poletela do 236 metrov in postavila novo najboljšo znamko. Na prvem treningu je prek 200 metrov poletela še Eirin Maria Kvandal (201,5), tretja Selina Freitag je pristala pri 198 metrih, četrta Ema Klinec pa pri 197,5 metrih.

Ema Klinec je v Vikersundu pred dvema letoma poletela 226 metrov, kar je bil nekaj časa tudi svetovni rekord. Foto: Sportida Med tekmovalkami sta dve Slovenki, zmagovalka svetovnega pokala Prevc in nekdanja svetovna rekorderka (226 metrov) Ema Klinec.

Vodilna skakalka zime do danes še nikoli ni preletela 200 metrov, tokrat pa že v prvi seriji poletela kar 236 metrov, kar je nov neuradni svetovni rekord.

Prevc zanesljivo vodi v seštevku turneje

Na drugem norveškem prizorišču se bo nadaljeval tudi boj za skupno zmago na turneji Raw Air, v seštevku po prvem dnevu v Oslu zanesljivo vodi Prevc. Pred najbližjo zasledovalko Anno Odine Stroem ima 27,9 točke, pred tretjo Eirin Mario Kvandal pa 37,2 točke prednosti.

Zmagovalka turneje bo prejela dodatno finančno nagrado 20 tisoč evrov, druga deset tisoč evrov, tretja pa pet tisoč evrov.

Dozdajšnji zmagovalci in najboljša slovenska uvrstitev turneje Raw Air 2024 – Stefan Kraft, 2. Peter Prevc, 4. Timi Zajc

2023 – Halvor Egner Granerud, 3. Anže Lanišek

2022 – Stefan Kraft, 4. Cene Prevc

2021 – odpadlo zaradi kovida

2020 – Kamil Stoch, 4. Žiga Jelar

2019 – Rjoju Kobajaši, 12. Peter Prevc

2018 – Kamil Stoch, 10. Peter Prevc

2017 – Stefan Kraft, 5. Peter Prevc Dozdajšnje zmagovalke in najboljša slovenska uvrstitev turneje Raw Air 2024 – Eirin Maria Kvandal, 5. Nika Prevc, 6. Nika Križnar

2023 – Ema Klinec, 5. Nika Križnar, 18. Nika Prevc

2022 – Nika Križnar, 3. Urša Bogataj

2021 – odpadlo zaradi kovida

2020 – Maren Lundby, 7. Ema Klinec

2019 – Maren Lundby, 9. Nika Križnar

Spored Raw Air: Vikersund Petek, 14. marec

10.00 trening (ž)

14.30 trening (m)

17.00 kvalifikacije (m) Sobota, 15. marec

10.00 poskusna serija (ž)

10.45 posamična tekma (ž)

15.45 trening (m)

17.00 posamična tekma (m) Nedelja, 16. marec

10.00 poskusna serija (ž)

10.45 posamična tekma (ž)

15.05 kvalifikacije (m)

16.35 posamična tekma (m) – tri serije

