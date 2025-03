Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je s sedmo zaporedno zmago svetovnega pokala tudi teoretično potrdila zmago v skupnem seštevku in drugi zaporedni veliki kristalni globus. "Mislim, da se zdaj pa res lahko samo še bolj sprostim in zares uživam v skokih," je po zmagoslavju v Oslu v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Prevc, ki se zdaj seli v Vikersund, kjer bosta konec tedna na sporedu dve tekmi na letalnici. Tam želi uresničiti tudi veliko željo, da prvič preleti 200 metrov.

Nika Prevc po novi zmagi in potrditvi velikega kristalnega globusa (video: SZS):

Najboljša skakala te zime Nika Prevc tudi po svetovnem prvenstvu, s katerega se je vrnila z dvema zlatima in srebrnim odličjem, ohranja odlično formo. Norveško turnejo Raw Air je odprla z zanesljivo zmago, že sedmo zaporedno individualno v svetovnem pokalu. Po tej ima štiri tekme pred koncem na računu 1.633 točk, kar 542 več od druge Katharine Schmid, tako da je na prvem mestu ne more ujeti nobena več.

Prevc je tako tudi teoretično potrdila še drugi zaporedni veliki kristalni globus in postala druga slovenska športnica s tem podvigom. Pred njo je to uspelo le Primožu Peterki.

Naslednji cilj? Prek 200 metrov. Foto: Reuters

"Zdaj se lahko sprostim"

"Za mano je še ena odlična tekma z odličnim rezultatom in s potrjeno končno zmago v skupnem seštevku, zaradi česar pa mislim, da se res lahko samo še bolj sprostim in zares uživam v skokih," je po že 12. posamični zmagi sezone v izjavi za SZS dejala gorenjska skakalka, ki bo v soboto dopolnila 20 let.

Selitev v Vikersund

Skakalke se bodo zdaj preselile na drugo prizorišče norveške turneje v Vikersund. Tam bodo v petek letele na treningu, v soboto in nedeljo pa jih čakata dve posamični tekmi. Nastopilo bo lahko najboljših 25 skakalk svetovnega pokala, 15 se jih bo uvrstilo v finale. Prevc upa, da bo znova našla občutke, ki jih je, kot pravi, v finalni seriji današnje tekme nekoliko izgubila. Predvsem pa si želi, da uresniči cilj in prvič preleti 200 metrov. Za zdaj je njen osebni rekord 190,5 metra.

Ema Klinec po 13. mestu (video: SZS):

Od peterice Slovenk sta danes do točk prišli še Ema Klinec s 13. in Taja Bodlaj s 25. mestom. "Skoki so bili kar dobri, prva dva z mize, a ne v zraku, v prvi seriji pa potem dobro v zraku. Zadnji pa se je sestavil in to je lep skok za popotnico v Vikersund," je po tekmi dejala Klinec.

"Še ena odlična tekma za Niko, osvojila je tudi kristalni globus, kar je že nekaj časa čakala. Zdaj se lahko sprosti še bolj. Ema je v prvi seriji naredila preveliko napako in se v boj za višja mesta ni mogla vmešati. Drugi skok pa je zelo dobra popotnica za Vikersund. Zelo sem vesel, da je Taja na 120-metrski napravi končno prišla do točk in da po bolezni v Trondheimu nadaljuje dobre skoke," pa je misli po uvodni preizkušnji za SZS strnil glavni trener Jurij Tepeš.