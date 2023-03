Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le nekaj dni po svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici smučarske skakalce in skakalke čaka še precej dolg, zajeten in surov izziv. V petek se začenja norveška turneja Raw-Air, na kateri bodo brez dneva premora tekmovali deset dni, v tem času zamenjali tri prizorišča in se borili za dodatne finančne nagrade. Skakalke ob tem čaka še zgodovinski trenutek, v Vikersundu bodo nekatere prvič letele. Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota na Norveško pelje šesterico - v nasprotju s SP bo namesto Petra Prevca tekmoval mladi Rok Masle -, trener ženske Zoran Zupančič pa peterico, ki je tekmovala v Planici. Skupno zmago iz lanskega leta branita Stefan Kraft in Nika Križnar.

Smučarskoskakalna karavana bo med 10. in 19. marcem potovala po Skandinaviji, natančneje po Norveški, kjer bo v desetih dneh opravila z več posamičnimi tekmami in kvalifikacijami/prologi.

Vse skupaj se bo v petek začelo na Holmenkollnu, sledila bo selitev v Lillehammer, ki je prevzel tudi preizkušnje iz Trondheima, kjer dela na skakalnicah, ki bodo gostile tudi prihodnje SP (2025), še niso končana, vse skupaj pa se bo končalo v Vikersundu. Vse to v desetih dneh in brez dneva premora. Zato tudi ime Raw-Air oziroma Surova turneja, saj gre za najbolj ekstremen in intenziven boj smučarskih skakalcev.

Ob Anžetu Lanišku, Timiju Zajcu, Žigi Jelarju in Lovru Kosu bo Robert Hrgota na Norveškem računal na Domna Prevca in Roka Masleta. Foto: Sportida

V moški konkurenci šteje 18 skokov

Letošnja izvedba bo minila brez ekipnih preizkušenj. Moško konkurenco na šesti izvedbi čaka šest posamičnih tekem (po dve na vsakem od treh prizorišč) in še šest kvalifikacijskih skokov. V skupni seštevek boja s tekmeci, norveško naravo, predvsem pa s samim seboj bo tako štelo vseh 18 serij skokov/poletov.

Glavni trener slovenske A-reprezentance Robert Hrgota bo lahko računal na šest tekmovalcev, in sicer bodo v Skandinaviji tekmovali Anže Lanišek, ki se ob tem bori tudi za prvo trojico v skupnem seštevku svetovnega pokala, svetovni individualni prvak z velike skakalnice Timi Zajc, Žiga Jelar, Lovro Kos, Domen Prevc in mladi Rok Masle, ki bo zamenjal Petra Prevca. Ta okreva po padcu v Planici.

Skupno zmago turneje brani Stefan Kraft, ki je slavil že ob premieri leta 2017. Foto: Sportida

Lani slavil Kraft

Skupno zmago iz lanske sezone brani Avstrijec Stefan Kraft, ki je na turneji v skupnem seštevku slavil dvakrat. Najboljšo skupno uvrstitev v moški konkurenci imata Cene Prevc in Žiga Jelar, ki sta lani oziroma leta 2020 končala na 4. mestu.

Zmagovalca letošnje izvedbe turneje v moški konkurenci čaka dodatna nagrada v višini 50 tisoč evrov, drugouvrščeni bo prejel 20 tisoč evrov, tretji pa 10 tisoč evrov.

Pred (nekaterimi) skakalkami velika prelomnica

Pred skakalkami je četrta izvedba norveške turneje. Ta prinaša veliko prelomnico. Petnajst najbolje uvrščenih tekmovalk s prvih dveh postaj (štele bodo kvalifikacije in tekme iz Osla in Lillehammerja), ki bodo na prvi dan treninga na letalnici (17. marec) polnoletne, bo v Vikersundu prvič v zgodovini na tekmi lahko letelo. Vikersund prinaša prelomnico v ženskih skokih, tekmo na letalnici, na kateri pa bodo lahko letele le tiste, ki bodo v seštevku norveške turneje med najboljšo 15-erico in polnoletne. Foto: Sportida

Tekma na letalnici, na kateri bodo nekatere pisale skakalno zgodovino, ne bo štela v seštevek svetovnega pokala.

Glavni trener Zoran Zupančič bo na Norveškem računal na isto zasedbo kot na svetovnem prvenstvu, in sicer na Emo Klinec, Niko Križnar, Niko Prevc, Majo Vtič in Katro Komar.

Križnarjeva lani odpeljala glavno nagrado

Skupno zmago na turneji brani Križnarjeva, ki je lani za skoraj 40 točk prehitela Saro Takanaši, na tretjem mestu pa je končala še ena Slovenka Urša Bogataj, ki okreva po poškodbi kolena. Nika Križnar je na zadnji izvedbi turneje ugnala vso konkurenco. Foto: Sportida

Za zmagovalko so organizatorji pripravili 40 tisoč evrov, za drugouvrščeno 15 tisoč, za tretjo pa 5.000 evrov.

Turneja Raw-Air 2023 Oslo Petek, 10. marec

17.00 kvalifikacije, moški

20.00 kvalifikacije, ženske Sobota, 11. marec

14.40 posamična tekma, moški

18.00 posamična tekma, ženske Nedelja, 12. marec

11.15 kvalifikacije, moški

13.00 kvalifikacije, ženske

14.15 posamična tekma, ženske

16.30 posamična tekma, moški Lillehammer Ponedeljek, 13. marec

11.30 kvalifikacije, ženske

16.30 posamična tekma, ženske

20.30 kvalifikacije, moški Torek, 14. marec

16.10 posamična tekma, moški

19.30 kvalifikacije, ženske Sreda, 15. marec

16.30 posamična tekma, ženske

19.15 kvalifikacije, moški Četrtek, 16. marec

16.30 posamična tekma, moški Vikersund* Petek, 17. marec

17.00 kvalifikacije, moški Sobota, 18. marec

16.30 posamična tekma, moški Nedelja, 19. marec

10.00 posamična FIS tekma, ženske*

14.30 kvalifikacije, moški

16.00 posamična tekma, moški *Tekma ne šteje v seštevek svetovnega pokala; nastopi lahko 15 najboljših iz seštevka turneje Raw-Air - seštevek iz Osla in Lillehammerja -, skakalka mora biti polnoletna.