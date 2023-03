Veliko zadovoljstvo, konec meseca pogovori o zaupanju

Domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici je prineslo največ zadovoljstva v moško skakalno reprezentanco, ki se je lahko pohvalila z dvema zlatima odličjema in bronastim na tekmi mešanih ekip. Visokoleteče cilje so imeli tudi v ženski ekipi. Glavni trener Zoran Zupančič je pred sezono izpostavil, da bo na vsaki tekmi v Planici cilj medalja, vendar so različni dogodki vplivali, da temu ni bilo tako. Za uteho je bila bronasta medalja na tekmi mešanih ekip. Vodja panoge Gorazd Pogorelčnik je poudaril, da so od ženskega dela pričakovali več, hkrati navedel razloge in oteževalne okoliščine, prav tako pa dal vedeti, da ga po koncu sezone čakajo pogovori z dekleti in vodstvom stroke.

Timi Zajc je osrednji slovenski junak nordijskega prvenstva v Planici. Dolino pod Poncami je zapustil z dvema zlatima in bronasto medaljo. Zgodovino je pisal še skupaj z reprezentančnimi kolegi (Lovro Kos, Žiga Jelar in Anže Lanišek) na ekipni tekmi, na kateri so skočili do krstne zlate moštvene medalje.

"Če bi nam pred prvenstvom ponudili dve zlati in bronasto, bi z največjim veseljem sprejeli"

Prva medalja za Slovenijo na prvenstvu v Planici pa je bila na tekmi mešanih ekip, na kateri je slovenska zasedba v sestavi Zajc, Lanišek, Ema Klinec in Nika Križnar stopila na tretjo stopničko odra za zmagovalce.

Vodja nordijskih disciplin Gorazd Pogorelčnik se je dotaknil končne bere: "Že v prvem tednu smo dobili medaljo, ki ni bila le plod moškega dela, ampak skupek moškega in ženskega dela. Je pa dejstvo, da to, kar se je zgodilo v petek in soboto, smo si lahko le želeli. Če bi nam pred prvenstvom ponudili dve zlati in bronasto medaljo, bi z največjim veseljem sprejeli. Bom pa tako rekel. V Oberstdorfu je bil zelo uspešen prvi teden in malce manj drugi. Doma v Planici je bil malce manj uspešen prvi in se je nadgradilo v drugem tednu."

Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, kaj se je zalomilo, da ni bilo več medalj v ženski konkurenci, potem ko jih je glavni trener Zoran Zupančič napovedoval, je povedal: "Glede na to, da je tudi ženski del ekipe na tekmah svetovnega pokala desetkrat stal na stopničkah, smo seveda v rezultatskem smislu na domačem prvenstvu pričakovali več. Prva prelomnica je bila zagotovo poškodba Urše Bogataj. Tam so se nam začele stvari podirati, pa smo se nekako pobrali. Nato je prišlo ponovno do bolezni Nike Križnar in poškodbe Eme Klinec. Zdravstvena situacija v ekipi ni bila optimalna. To je eden od razlogov, zakaj vsaj ženski del ekipe ni dosegel, kar smo načrtovali, si želeli.

Je pa res, da je bila lanska sezona popolna, fantastična. Vsi veste, da smo imeli po sezoni določene razgovore s trenerjem ženske reprezentance, da smo prišli potem skupaj in so se dekleta zavzela zanj. Več ali manj vsa. Morda le tisto dekle, ki je potem končalo kariero (Jerneja Brecl, op. a.). Vsa druga so se zavzela. Poletna sezona je dobro tekla. Morda bi izpostavil, kar je že trener, nove drese. Za naš način skakanja niso tako optimalni, kot so bili v preteklosti. Naša dekleta skačejo malce manj eksplozivno, ampak bolj s hitrostjo. Na področju tehnike bo treba v prihodnje določene stvari spremeniti. Vemo, da so lahko izjemno dobre letalke. Na večjih skakalnicah bolje delujejo, tudi ob vzgonskem vetru. Ko je hitrost na zaletišču relativno nizka in ko veter piha od zadaj, imamo ravno zaradi te tehnike več težav."

Po koncu sezone bodo sledili pogovori, ali ženski trenerski štab še ima zaupanje

V poletnem obdobju niso vsa dekleta trenirala pod taktirko glavnega trenerja reprezentance. Ema Klinec, ki je naša najboljša v svetovnem pokalu, je na primer trenirala s klubskim trenerjem, mlada Nika Prevc trenira s Stanom Balohom in Jurijem Tepešem.

Foto: Anže Malovrh/STA

O tem, ali ima prvi mož stroke še vedno zaupanje deklet, je Pogorelčnik razložil: "Zagotovo se bomo po koncu sezone usedli in pogovorili z dekleti. Če trenerska ekipa še uživa zaupanje tekmovalk, kar je v prvi vrsti najpomembnejše, potem ne vem, zakaj ne bi nadaljevali. Če ne bo tako, se bomo pogovarjali tudi o drugih stvareh. Ampak v tem trenutku o tem ne bi govoril, ker moram najprej govoriti z dekleti, seveda tudi s trenerji. Šele nato se bomo odločali o nadaljnjih korakih."