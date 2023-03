Po prelomnici je moral čez noč začeti razmišljati drugače

"Upam, da še nismo videli mej. Gremo iz tekme v tekmo, iz sezone v sezono. Ko bo vsega konec, bomo potegnili črto. Ko bom videl, da nimam več česa prispevati ekipi, bom dal vsakemu roko, rekel hvala za vse in prepustil nekomu, ki bo nadgradil vse skupaj. Do takrat pa upam, da bo trajalo in se bomo še veselili," je o tem, kje so meje slovenske skakalne reprezentance, po koncu nordijskega svetovnega prvenstva v Planici spregovoril glavni trener Robert Hrgota, ki se je s slovenskimi skakalci v zadnjih dveh letih in pol veselil kar osmih medalj, od tega treh v dolini pod Poncami.

"Roko na srce, a o tem še nisem razmišljal, ker se moram še marsičesa naučiti. Potrebujem veliko izkušenj. Dober trener jih namreč ima. Kot sem rekel že za poškodbe, je tu enako. Ne smemo se zaletavati v zid, ampak moramo postopno rasti. Po etapah grem naprej, nato bom pa videl, kam me bo pripeljalo," tako je Robert Hrgota v Sportalovi drugi karieri govoril konec maja 2020, ko je bil še pomočnik trenerja Gorazdu Bertonclju.

Odkar je Hrgota glavni trener, je Timi Zajc osvojil sedem medalj na velikih tekmovanjih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nato se je pisal december 2020, ko je spregovoril Timi Zajc. Na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici je jasno izrazil nezadovoljstvo z delom glavnega trenerja. Oba sta zapustila prvenstvo. Vodilni so dirigentsko palico takrat zaupali Hrgoti, kar je bila zanj prelomnica na trenerski poti, Zajc pa je potreboval še nekaj časa, da se je vrnil v reprezentanco. Prav Hrgota mu je odprl vrata in ga spet priključil ekipi.

"Ni mi treba govoriti o tem, kaj je Robi prinesel. Vidimo, kaj vse smo s fanti dosegli. Ni se še zgodilo, da bi imeli pet, šest fantov, ki lahko posežejo po medaljah. Imamo super ekipo trenerjev in naj tako čim dlje traja," je o prispevku Roberta Hrgote dejal najboljši skakalec prvenstva Zajc, ki je letošnjo Planico zapustil z dvema zlatima in bronasto medaljo.

"Tu so vsi: celotna ekipa, potem še domači s svojo podporo. Izjemno je. Vidi se, da delamo dobro. Mislim, da smo zasluženo osvojili zlato medaljo," pravi Anže Lanišek, ki je o prelomni točki v slovenski skakalnici povedal sledeče: "Planica 2020 je tisti prelomni del. Takrat se je zgodilo, kar se je zgodilo. Za nazaj ne moremo ničesar spremeniti. Stvari so se zgodile. Osebno pa imam toliko prelomnic, da bi težko vse naštel. Zase lahko le rečem, da nikoli nisem šel po najlažji poti."

V tem kratkem času je popeljal slovenske skakalce do osmih medalj na največjih tekmovanjih in enega malega kristalnega globusa v razvrstitvi poletov. "Moramo se zavedati, da je tretje mesto Anžeta Laniška na prvenstvu v Oberstdorfu (bronasta medalja leta 2021) vodilo vseh nadaljnjih uspehov," se je prvi mož stroke dotaknil prelomnice, ki je spremenila tok v pozitivno smer.

Največji uspehi pod vodstvom Roberta Hrgote Nordijska svetovna prvenstva Zlata posamična medalja: Timi Zajc (Planica 2023) Zlata ekipna medalja (Planica 2023) Bronasta posamična medalja: Anže Lanišek (Oberstdorf 2021) Bronasta medalja na tekmi mešanih ekip (Planica 2023) Olimpijske igre Srebrna ekipna medalja (Peking 2022) Zlata medalja na tekmi mešanih ekip (Peking 2022) Svetovna prvenstva v poletih Srebrna medalja: Timi Zajc (Vikersund 2022) Zlata ekipna medalja (Vikersund 2022) Novoletna turneja 3. mesto Anže Lanišek (2023) Mali kristalni globus v razvrstitvi poletov 1. mesto Žiga Jelar (2022)

"Pritisk je privilegij. Želeli smo si ga."

Kaj bi odgovoril nekomu, ki bi mu leta 2020 rekel, da bodo fantje osvojili vse to? "Da se strinjam z njim," se je zasmejal in nadaljeval: "Ko smo se takrat usedli, smo si rekli, da sta naša cilja olimpijske igre in domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. Fokus je bil na tem. Nekaj najlepšega v življenju je, ko se ti cilj, ki ga postaviš, uresniči."

Foto: Anže Malovrh/STA

Zadnji vrhunec je bila Planica, kjer so bila pričakovanja velika. Domače prvenstvo je le domače, zato se je pritisk čutil. Glavno breme je padlo na skakalno družino, saj v smučarskih tekih in nordijski kombinaciji niso bili na tej ravni, da bi lahko napadli odličje.

"Pritisk je privilegij. Želeli smo si ga. Hudič je, če prideš na prvenstvo brez pričakovanj. Sploh na domačem svetovnem prvenstvu. Vedeli smo, da spadamo v ožji krog favoritov. Fantje se tega niso ustrašili, osvojili so dve zlati medalji in eno bronasto na tekmi mešanih ekip. Na treh tekmah od štirih smo prišli do medalje. Le na manjši se ni izšlo, kot smo si želeli," poudarja Hrgota.

Manjša skakalnica jih je podžgala

Ključen trenutek za preskok tudi sam vidi ravno v dogodkih na manjši napravi, kjer se naši vrsti zaradi vetrovnih razmer in tudi načina vodenja tekme ni izšlo po željah: "Zagotovo nas je to podžgalo. Že na tekmi mešanih ekip se je videlo, da sta Timi in Anže oddelala tako, kot znata. Timi je nato zablestel na posamični tekmi. Morda je Anže naredil le tisto malo napako, ki jo je na ekipni tekmi odpravil."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Nato se je dotaknil še nesrečnega Petra Prevca, ki jo je skupil ob padcu na Bloudkovi velikanki na drugem trening skoku: "K sreči je z njim vse v redu. Nekaj časa bo potreboval, da se vrne. Želel si je osvojiti zlato medaljo v Planici. Upam, da je to zanj tolažilna nagrada in da ga bo naredilo še močnejšega."

Ko ekipa deluje in so prisotni rezultati, so vedno prisotna ugibanja, kje so meje. Hrgota se zaveda, da so te zdaj aktualne, hkrati pa tudi ve, da so na poti prav tako težka obdobja. Po Planici se je jasno dotaknil meja, saj ekipa dobro deluje in je uspešna na velikih tekmovanjih: "Upam, da jih še nismo videli. Gremo iz tekme v tekmo, iz sezone v sezono. Ko bo vsega konec, bomo potegnili črto. Ko bom videl, da nimam več česa prispevati ekipi, bom dal vsakemu roko, rekel hvala za vse in prepustil nekomu, ki bo nadgradil vse skupaj. Do takrat pa upam, da bo trajalo in se bomo še veselili."

Ponudbe iz tujine? "To bomo še videli. Srce je doma."

Za dobrim konjem se vedno praši in zagotovo bodo tudi na njegova vrata potrkale mamljive ponudbe iz tujine. O tem, ali že kaj trkajo, je selektor izpostavil: "To bomo še videli. Srce je doma. Denar je denar, vsak dela za denar, vendar na koncu, ko potegneš črto, se z drugo reprezentanco ne bi tako veselili kot s slovensko. Ko vidiš ljudi, ki te pridejo podpirat ... Komaj čakam zaključek sezone v Planici."

"Srce je doma," pravi Hrgota. Foto: Anže Malovrh/STA

Do ponedeljka bodo imeli slovenski skakalci prosto, v torek jih čaka kondicijski vložek, v sredo bodo po obljubah Jelka Grosa skakali na Bloudkovi velikanki, zaradi česar mu je hvaležen, nato sledi skandinavska turneja, ki se bo začela s turnejo RAW Air: "Vse, kar smo osvojili, gre v pozabo. Z nami gredo le dobri občutki."

Kdo bo odpotoval namesto Petra Prevca v Oslo, kjer se bo norveška turneja začela, bo znano v prihodnjih dneh. V ZDA v teh dneh potekajo tekme celinskega pokala, danes je še zadnja tekma, in po njej bo znano, kdo bo zasedel šesto mesto v slovenski reprezentanci.