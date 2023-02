Slovenska mešana skakalna ekipa v sestavi Ema Klinec, Nika Križnar, Timi Zajc in Anže Lanišek so slovensko bero odličij na svetovnih nordijskih prvenstvih od samostojnosti povečali na število 16.

Zbiranje odličij v samostojni državi se je začelo leta 1991 z naslovom svetovnega prvaka Francija Petka na veliki skakalnici. Uspeh je nepričakovano ponovil Rok Benkovič leta 2005, ko je zlato osvojil na srednji skakalnici v Oberstdorfu. Pred dvema letoma je bilo nemško prizorišče znova veselo za Slovenijo, pod tretjo zlato kolajno se je podpisala Ema Kinec na srednji napravi.

Prvo srebro je osvojila nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič v sprintu leta 2007. Srebrno snežinko so okoli vratu prejeli tudi Peter Prevc (2013), Katja Višnar in Anamarija Lampič v ekipnem sprintu (2019) ter ženska skakalna ekipa, Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec (2021).

Več kot polovica kolajn je bronastih. Leta 2005 so na ekipni tekmi do stopničk na ekipni tekmi skočili Jure Bogataj, Primož Peterka, Rok Benkovič, Jernej Damjan, šest let pozneje pa še ekipa v sestavi Jurija Tepeša, Roberta Kranjca, Jerneja Damjana in Petra Prevca. Istega leta je bila v sprintu bronasta tudi Majdičeva.

Peter Prevc se je s prvenstva 2013 vrnil z dvema odličjema, srebru je dodal še bron na srednji napravi.

Kar štiri bronaste kolajne so Slovenci osvojili še na zadnjem prvenstvu v Oberstdorfu: dve Anamarija Lampič, eno v sodelovanju z Evo Urevc, po eno pa Anže Lanišek in Nika Križnar.

Foto: Sportida

Slovenci so na domačem prvenstvu v Planici na kolajno čakali do tretje skakalne tekme, na kateri je mešana ekipa v sestavi Ema Klinec, Nika Križnar, Timi Zajc in Anže Lanišek osvojila bronasto odličje. Slovenci so zdaj pri devetih bronih.

Slovenske kolajne od samostojnosti naprej:

Preberite še: