Planica vse bližje končnemu videzu

Čez natanko en teden bo v Planici že napeto, saj bodo podelili prve tri komplete medalj. Smučarske skakalke bodo nastopale na srednji skakalnici, smučarski tekači in tekačice pa se bodo pomerili v šprintu. Čeprav je še danes v dolini pod Poncami gradbišče, bo prihodnji teden, ko se bo prvenstvo začelo, vse nared za prihod športnikov in gledalcev.

Dolgo pričakovano nordijsko svetovno prvenstvo se bo z uradnim odprtjem začelo 21. februarja, medtem ko tekmovalni del dan pozneje. Takrat bodo skakalke preizkušale srednjo skakalnico in imele na sporedu kvalifikacije.

Kako je videti Planica v tednu pred začetkom nordijskega svetovnega prvenstva? (Foto: Matic Klanšek Velej in Benjamin Črv/Sportida)

V četrtek, 24. februarja, pa se bo že štelo junake in junakinje. V smučarskih skokih bodo namreč podelili prvi komplet medalj za dekleta, na sosednjem tekaškem štadionu pa bodo do odličja skušali priteči smučarski tekači in tekačice v šprintu v klasični tehniki.

Dela v Planici so v polnem teku, da bo vse zagotovljeno tako za športnike kot obiskovalce, ki jih organizator vse do 5. marca pričakuje med 150 in 200 tisoč.